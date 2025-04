Presidente em exercício do Senado, Eduardo Gomes participa de movimento em prol da BR-235 em Pedro Afonso

Por Redação

O presidente em exercício do Senado e presidente do PL Tocantins, Eduardo Gomes, marcou presença em dois eventos importantes neste final de semana, em Pedro Afonso. No sábado, 26, ele participou da 11ª Festa do Trabalhador, que contou com um show do cantor Leo Magalhães, e no domingo, 27, esteve no Movimento BR-235 TO/MA Já, que discute a melhoria da BR-235, vital para o escoamento da produção e o acesso entre o Tocantins e o Maranhão.

Acompanhado do prefeito de Pedro Afonso, Joaquim Pinheiro, do secretário da Região Metropolitana de Palmas, André Gomes, e da sua esposa Arlinda Carla, o senador Eduardo Gomes reforçou seu compromisso com a melhoria da rodovia e a busca de soluções para o escoamento mais eficiente da produção local.

“Estamos aqui para cobrar as melhorias necessárias e garantir que os recursos sejam direcionados para as obras da BR-235, que são fundamentais para o desenvolvimento de nossa região”, disse o senador.

Além de Gomes, outras autoridades participaram da reunião no domingo, incluindo os deputados estaduais Amélio, Vilmar, Janad Valcari, e a suplente Luana Ribeiro, o presidente da Coapa, Ricardo Cury, e o presidente da Câmara de Vereadores de Pedro Afonso, Marcos Catabriga. Também estavam presentes os prefeitos Edmilson (Bom Jesus), Ormando (Tupirama), Edmar (Pau D’Arco) e Leandro (Santa Maria), além de muitos produtores rurais da região.

Durante a reunião, Eduardo Gomes fez uma ligação para o ministro dos Transportes, Renan Filho, com o objetivo de garantir o apoio necessário para o avanço do projeto. “Vamos levar uma comitiva até Aguiarnópolis, na região do Bico do Papagaio, para reforçar nossa luta pela BR-235”, afirmou o presidente em exercício do Senado.

Em seu discurso, o senador também lembrou de grandes conquistas para o estado que, até então, eram consideradas impossíveis. “Lembram-se de coisas que eram consideradas impossíveis e que aconteceram, como a Codevasf e o projeto Calha Norte”, disse, destacando a importância de continuar acreditando no trabalho em conjunto e na mobilização das autoridades para a realização de grandes projetos.

A rodovia BR-235, que conecta o Tocantins ao Maranhão, enfrenta sérios problemas de infraestrutura, o que prejudica a logística e o escoamento da produção agrícola e industrial da região. Com o apoio das autoridades e o Movimento BR-235 TO/MA Já, o senador Eduardo Gomes se comprometeu a continuar pressionando para que os recursos necessários sejam alocados para as melhorias na rodovia.

“Não estamos sozinhos nesta luta. Temos o apoio de todos os parlamentares do Tocantins e, principalmente, do governador Wanderlei Barbosa, que tem se mostrado um grande aliado na busca por soluções para os problemas do estado”, concluiu Eduardo Gomes.

O movimento busca mobilizar ainda mais lideranças e autoridades para garantir a execução das obras na BR-235, fundamental para o crescimento e a integração do Tocantins com outras regiões do país.

Festa do Trabalhador

A Festa do Trabalhador, que reuniu trabalhadores e autoridades, foi um momento de celebração. Na ocasião, o senador discursou e foi homenageado pelo apoio dado ao Hospital do Amor.