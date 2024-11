Prioridades para 2025: Prefeitos eleitos e reeleitos e presidentes de Sindicatos Rurais do Tocantins buscam recursos em Brasília

Por Wesley Silas

Com o objetivo de estabelecer novas parcerias e assegurar recursos para o orçamento de 2025, diversos prefeitos recém-eleitos como o de Palmas, Eduardo Siqueira Campos, a reeleita Josi Nunes, de Gurupi; Paulo Roberto, de Taguatinga e Dida Moreira, de Dueré, acompanhados por deputados estaduais de suas regiões, incluindo Gutierres Torquato e Eduardo Fortes, marcaram presença em Brasília buscando apoios na Bancada Federal.

Apoio aos Sindicatos Rurais

Este grupo foi complementado por líderes dos Sindicatos Rurais do estado, como João Victor Stival de Gurupi e Pedro Luiz de Peixe.

Segundo um assessor do senador Eduardo Gomes, que dedicou a semana para receber prefeitos eleitos e reeleitos do Tocantins, os encontros se estenderam até o período noturno.

As prioridades orçamentárias para o Tocantins e seus municípios para 2025:

Durante reunião da bancada federal, liderada pela senadora Professora Dorinha Seabra (União). O encontro contou com a participação dos senadores Eduardo Gomes e dos deputados federais Carlos Gaguim, Ricardo Ayres, Alexandre Guimarães, Eli Borges, Lázaro Botelho, Vicentinho Júnior e Filipe Martins.

O governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) esteve presente e destacou a saúde como prioridade principal. Ele solicitou R$ 200 milhões para o custeio de média e alta complexidade, ressaltando que o recurso é indispensável para fortalecer a rede estadual de saúde. “Esse reforço financeiro permitirá não apenas ampliar o acesso aos serviços, mas também melhorar a assistência hospitalar e especializada, reduzindo o tempo de espera para procedimentos e beneficiando milhares de tocantinenses,” justificou.

Outro ponto de destaque foi a reunião com o prefeito eleito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos (Podemos), que apresentou demandas voltadas para a saúde e infraestrutura urbana. Entre as prioridades apontadas estão a construção do Hospital Municipal de Urgência e Emergência, a ponte do Bertaville e o prolongamento da avenida Teotônio Segurado.

Segundo a senadora Professora Dorinha, a reunião abordou questões cruciais para o desenvolvimento do Tocantins. “Temos consciência da importância dessas demandas, e a bancada agora se dedicará a analisar cuidadosamente como atender essas prioridades de forma eficaz”, afirmou.

Com informações das assessorias dos senadores Eduardo Gomes e Professora Dorinha