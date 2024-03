Produção e processamento de gergelim: Gurupi poderá ser a segunda referência no negócio de “superalimentos” da Atlas Agro

A vinda Atlas Agro para Gurupi oportunizará aos agricultores da região sul do Tocantins lucrar com suas terras com o cultivo de gergelim durante a safrinha com financiamento da Atlas como acontece em Matogrosso. A convite do governador em exercício, Laurez Moreira, o chairman da Atlas, Bernardo Garcia, esteve em Gurupi para fazer uma parceria com a Prefeitura de Gurupi na aquisição de área para implantação da empresa no Parque Agroindustrial de Gurupi – Paig, onde será processado o grão.

“Esse grupo está trazendo o que há de mais moderno nesta área, eles financiam o cultivo, depois compram o gergelim e industrializam, gerando empregos. É isso que a gente quer, melhorar a vida das pessoas. Gurupi é uma cidade estratégica e estamos orgulhosos de fazer essa parceria com a Prefeitura de Gurupi para industrializar a cidade”, disse o governador em exercício, Laurez Moreira, na manhã desta quarta-feira, 11, ao apresentar representantes da empresa para a prefeita Josi Nunes.

A prefeita Josi Nunes destacou a importância dessa parceria com o Governo do Estado, enfatizando que atrair grandes empresas e gerar empregos é uma das prioridades de sua gestão.

“Temos tido grandes resultados e sucesso nessa área nos últimos anos e, com isso, gerado muitos empregos. É importante essa parceria com o Governo para atrair grandes empreendedores. Nós temos áreas no município para atender empresas desse porte. Nosso objetivo é que Gurupi cresça juntamente com todo o Estado”, afirmou.

O chairman da Atlas, Bernardo Garcia, comentou sobre as vantagens para o agricultor tocantinense com a expansão do negócio no Tocantins.

“Nós oferecemos ao produtor rural a oportunidade de plantar gergelim com garantia contratual de preço, ao mesmo tempo que financiamos o produtor com insumos e genética de qualidade. Então é uma oportunidade de explorar uma nova cultura na safrinha, pós o plantio e colheita de soja, o produtor tem a oportunidade de escolher o gergelim com uma cultura altamente rentável na safrinha. Nós somos compradores desse produto, beneficiamos e exportamos para o mercado global, em mais de 30 países”, explicou, Bernardo Garcia.

A expansão da empresa mato-grossense tem chamado a atenção de especialistas e, em duas reportagens veiculadas pelas revistas Época Negócios e na Forbes, a Atlas foi citada como referência no Brasil nos negócios de “superalimentos” (grãos com alto valor nutricional), com sua aposta na produção de gergelim de agricultores locais.

Os superalimentos, ou grãos com alto valor nutricional, também incluem leguminosas como lentilhas, feijões secos e grão de bico, além de gergelim. Praticamente sem concorrência, a Atlas pretende se tornar uma das principais exportadoras brasileiras desses alimentos num nicho de mercado que cresce 4,5% ao ano e que ela identificou à frente dos demais.

Presenças

Também participaram da reunião o secretário de Estado da Agricultura, Jaime Café; o secretário de Estado da Indústria e Comércio, Carlos Humberto Lima; a secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Daniela Prudente; os deputados estaduais Gutierres Torquato e Eduardo Fortes; além de vereadores e secretários municipais.

