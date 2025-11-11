Programação cultural do aniversário de Gurupi terá Circuito Gastronômico, Festival do Pequi, shows regionais e acendimento das luzes de Natal

Começam nesta terça-feira, 11, as comemorações do aniversário de 67 anos da Capital da Amizade e do Futuro. Um dos destaques é a programação cultural, que promete movimentar Gurupi com uma série de eventos que valorizam a gastronomia, a música e as tradições locais. A abertura será marcada pelo lançamento do 1º Circuito Gastronômico, que acontece às 19h, no Espaço Festane, localizado no setor Parque das Acácias, e contará com show do cantor Chico Chokolate.

Por Redação

Na ocasião, serão apresentadas as empresas participantes e os pratos que concorrerão no concurso gastronômico. A secretária municipal de Cultura e Turismo, Liliane Pagliarini, destacou que o evento abre oficialmente um período de muita interação entre a comunidade e os empreendedores locais.

“A partir de hoje, durante 30 dias, a população de Gurupi vai poder visitar os estabelecimentos, degustar e avaliar os pratos. Além disso, quem estiver nos 17 estabelecimentos também vai receber premiação. O objetivo hoje é lançar e conhecer as empresas que estão participando e quais os pratos que elas prepararam para concorrer durante esse período”, explicou Liliane.

O Circuito Gastronômico de Gurupi, promovido pela Prefeitura por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com o Sebrae, tem o objetivo de fortalecer a identidade cultural e movimentar a economia local. A iniciativa conecta sabores, histórias e tradições do Norte do Brasil, estimulando o consumo local e valorizando os ingredientes regionais. O concurso será realizado entre os dias 11 de novembro e 10 de dezembro, e os melhores colocados receberão prêmios, incluindo viagens e cursos de capacitação.

Acendimento das luzes de Natal e shows regionais

Na sexta-feira, 14, a programação cultural continua com o tradicional acendimento das luzes de Natal, no Centro Cultural Mauro Cunha. O evento contará com a chegada do Papai Noel, que vai receber as crianças na Casinha montada na praça do Mauro Cunha, além da distribuição do bolo de aniversário da cidade. A noite será animada por shows regionais com os artistas Paulo Albuquerque e Paulinho Teixeira, e Tok Geral, no palco externo.

Festival do Pequi

No sábado, 15, as comemorações seguem a todo vapor com a realização do Festival do Pequi, que chega à sua 5ª edição. Neste ano, o evento será realizado no Centro Cultural Mauro Cunha, em parceria com a Universidade Federal do Tocantins (UFT), com o objetivo de centralizar e facilitar o acesso da população. O Festival contará com R$ 10 mil em premiações nas categorias feminino e masculino, além de um show regional com o cantor Nailson Lima encerrando a programação.

No mesmo dia, o povoado Trevo da Praia também será palco de muita música, com apresentações das bandas Mistura Nativa e Skema do Brasil.

Convite à população

A prefeita Josi Nunes destacou a importância da programação cultural como uma celebração das tradições e da identidade gurupiense, convidando toda a comunidade para participar.

“Preparamos uma programação especial para comemorar os 67 anos de Gurupi, valorizando nossa gastronomia, nossos artistas e o espírito natalino. É um momento para a população desfrutar de uma bela festa, celebrar nossas conquistas e fortalecer o orgulho de ser gurupiense”, afirmou a prefeita.

Programação cultural segue neste mês de aniversário

As comemorações culturais continuam ao longo do mês de aniversário. No dia 26 de novembro, será realizada uma Sessão Solene em homenagem aos 11 Pontos de Cultura de Gurupi, reconhecidos pelo Ministério da Cultura, na Câmara Municipal de Gurupi, às 19h. Já no dia 27, às 9h, no Centro Cultural Mauro Cunha, será feito o lançamento oficial do Carnaval de Gurupi 2026, encerrando o mês de celebrações com muita festa e cultura.