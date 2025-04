Saúde bem cuidada: procedimentos eletivos alcançam grandes marcas numéricas no Tocantins

Setor essencial do HGP, Central de Material e Esterilização garante segurança e qualidade no atendimento hospitalar

por Redação

Da entrada no Hospital Geral de Palmas (HGP) até a alta hospitalar, inúmeros processos são realizados e diversos profissionais atuam para assegurar um tratamento de qualidade e uma recuperação eficiente aos pacientes. Esse esforço é ainda mais importante em procedimentos de maior complexidade, como as cirurgias. No centro dessa engrenagem hospitalar, um setor desempenha um papel fundamental e muitas vezes invisível: a Central de Material e Esterilização (CME).

Desde outubro de 2021, mais de 50 mil pessoas saíram da fila estadual de espera por cirurgias eletivas. Somente entre 2023 e 2024, foram realizadas 35.840 dessas cirurgias no Tocantins. Antes, durante e após cada uma delas, milhares de materiais precisaram ser devidamente esterilizados. Para se ter uma noção da demanda, apenas em 2023, a CME processou quase 3,8 milhões de itens (3.767.908), um aumento de aproximadamente 15% em relação ao ano anterior.

Para a gerente de operação da Central de Material e Esterilização (CME) da Bioplus, Nara Resende, responsável pelo gerenciamento da CME do HGP e do Grupo Bringel, muitas vezes as pessoas, de forma geral, não fazem ideia do que há por trás de dados tão positivos. “O avanço na saúde do estado tem possibilitado a quebra de recordes na realização de cirurgias e atendimentos. Para que isso aconteça, a CME opera 24 horas por dia, todos os dias, garantindo o reprocessamento de todos os produtos para saúde, que são fundamentais para um perfeito desfecho ao paciente. A precisão e o rigor nos protocolos adotados são fundamentais para a segurança de profissionais e pacientes, além de contribuírem diretamente para o sucesso da recuperação pós-operatória”, ressalta.

Para o secretário estadual de Saúde, Carlos Felinto, o aumento expressivo na realização de cirurgias eletivas é fruto de um trabalho conjunto e estratégico. “São vidas transformadas com ações estratégicas coordenadas pelo governador Wanderlei Barbosa, que desde o início de sua gestão tem priorizado o bem-estar das pessoas. Temos atuado em várias frentes de trabalho para que, a cada dia, mais usuários do Sistema Único de Saúde sejam atendidos o mais rápido possível”, afirma o gestor. Somente em 2025, já foram realizadas 2.259 cirurgias eletivas, e a meta é aprimorar continuamente a capacidade e a qualidade dos atendimentos.