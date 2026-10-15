Tratamento do câncer no SUS: Palmas participa de agenda nacional sobre medicamentos, exames e assistência oncológica

Programação nesta sexta-feira (16) traz ações para o tratamento do câncer no Hospital de Amor Tocantins

Por Redação

O acesso a medicamentos, exames e procedimentos para o tratamento do câncer no Sistema Único de Saúde (SUS) estará em pauta nesta sexta-feira (16/10), em uma agenda nacional com participação do Hospital de Amor Tocantins, em Palmas. A programação abordará medicamentos para indicações terapêuticas, além de exames diagnósticos, valores de procedimentos e protocolos clínicos relacionados à assistência oncológica.

Em Palmas, as atividades terão início às 9h30, no Hospital de Amor Tocantins, com uma agenda institucional que inclui vistoria de veículos e ambulância destinados à unidade. O Ministério da Saúde será representado pelo secretário-adjunto de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES/MS), Jérzey Timóteo Ribeiro Santos.

Às 10h, o hospital participará do Ato Nacional da Oncologia, realizado simultaneamente em serviços de saúde de diferentes regiões do país. A programação será conduzida pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, diretamente do Hospital São Paulo, da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), com a participação do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e de representantes de instituições que atuam no tratamento do câncer.

SERVIÇO

Agenda nacional sobre assistência oncológica no SUS, com participação do Hospital de Amor Tocantins

📆 Data: Sexta-feira, 16 de outubro de 2026

🕐 Horários:

9h30: Agenda institucional no Hospital de Amor Tocantins

10h às 11h30: Participação no Ato Nacional da Oncologia, com transmissão simultânea da programação nacional

📍 Local: Hospital de Amor Tocantins, Palmas (TO)

Representante do Ministério da Saúde: Jerzey Timóteo Ribeiro Santos, secretário-adjunto de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES/MS)