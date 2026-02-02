União que salva vidas: parlamentares garantem fôlego à saúde renal em Palmas e Gurupi

Por Redação

Em meio aos desafios da saúde pública no Tocantins, a atuação coordenada de parlamentares e da Fundação Pró-Rim tem assegurado a continuidade do tratamento de centenas de pacientes renais crônicos no estado. Em 2025, a instituição, referência nacional em nefrologia, realizou 159 mil atendimentos no Tocantins, sendo 112.945 em Palmas e 46.541 em Gurupi.

Do total de atendimentos, 60.997 foram sessões de diálise: 43.780 na capital e 17.217 em Gurupi. A manutenção dessa estrutura, porém, não depende apenas da base financiada pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O equilíbrio financeiro e a segurança no atendimento são garantidos, em grande medida, por emendas parlamentares destinadas especificamente à saúde renal.

Terapia Renal Substitutiva: tratamento que mantém a vida

A Doença Renal Crônica (DRC) é silenciosa e exige tratamento contínuo. A Terapia Renal Substitutiva (TRS), como a hemodiálise, é essencial para a sobrevivência do paciente. No Tocantins, as unidades da Pró-Rim em Palmas e Gurupi evitam que moradores das regiões central e sul percorram longas distâncias em busca de atendimento, reduzindo desgaste físico, emocional e financeiro das famílias.

Cada sessão de diálise demanda insumos de alta complexidade, como dialisadores (filtros para o sangue) e soluções químicas específicas. Essa estrutura só se sustenta com planejamento, gestão rigorosa e apoio político consistente.

R$ 2,1 milhões em emendas: quem garantiu recursos para a saúde renal

Em 2025, a Fundação Pró-Rim contou com R$ 2.141.756,58 em emendas parlamentares destinadas à manutenção do atendimento renal no Tocantins. Segundo o presidente da instituição, Maycon Truppel Machado, esse aporte foi decisivo para garantir insumos básicos, tecnologia e segurança operacional.

“O investimento foi aplicado com transparência, reforçando a continuidade de um serviço essencial que funciona ininterruptamente”, afirma.

Entre os parlamentares, o maior volume de recursos partiu do senador Eduardo Gomes (PL), que destinou R$ 1.000.000,00 – 46,69% do total das emendas – direcionados principalmente ao fortalecimento da unidade de Palmas.

No sul do estado, o destaque foi o deputado federal Vicentinho Alves (PP), principal responsável pelo reforço financeiro à saúde renal em Gurupi. Ele destinou R$ 500.000,00, o equivalente a 23,35% do montante total, garantindo a sustentabilidade do polo de nefrologia que atende pacientes de toda a região sul. Esses recursos são apontados pela Fundação como estratégicos para manter o cronograma de sessões, evitar interrupções e assegurar estoques de insumos na unidade gurupiense.

A capital também recebeu atenção do deputado federal Antônio Andrade (Republicanos), que encaminhou R$ 491.756,58, correspondentes a 22,96% do total, voltados à aquisição e manutenção de insumos essenciais em Palmas. Já o deputado estadual Professor Júnior Geo (PSDB) destinou R$ 150.000,00, 7% do volume geral, reforçando o custeio operacional da unidade.

Na avaliação da Pró-Rim, a soma dessas iniciativas formou, em 2025, uma verdadeira rede de proteção para centenas de famílias tocantinenses que dependem da hemodiálise para viver.

Gestão, política e resultado na ponta

O modelo de financiamento envolvendo SUS, governo estadual e emendas parlamentares é apontado pela Fundação Pró-Rim como exemplo de eficiência. Enquanto o SUS garante a base pelos procedimentos realizados, as emendas funcionam como amortecedor diante da alta de preços e da variação do custo dos insumos.

Para a instituição, o apoio de Eduardo Gomes, Vicentinho Alves, Antônio Andrade e Professor Júnior Geo traduz mais do que números no orçamento. “A sensibilidade demonstrada pelos parlamentares do Tocantins ao destinar esses recursos em 2025 foi um ato de respeito à vida. Cada filtro e cada agulha adquiridos com esse apoio representam uma vida que continua com qualidade”, ressalta Maycon Truppel Machado.

Como o recurso chega ao paciente

O caminho das emendas segue um fluxo técnico e transparente. Primeiro, o parlamentar indica a destinação dos recursos para a saúde renal. Em seguida, o valor é empenhado e transferido para o Fundo Estadual de Saúde (FES) do Tocantins.

A partir daí, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, oficializa o repasse à Fundação Pró-Rim, seguindo as normas do SUS. Com o recurso em conta, a instituição realiza diretamente a compra de dialisadores, soluções químicas e demais insumos necessários ao funcionamento das unidades. Esse ciclo integra vontade política, gestão pública e execução técnica em favor da continuidade do tratamento.

Regionalização e perspectivas para 2026

A distribuição dos recursos em 2025 também espelhou a lógica da regionalização do atendimento. Palmas concentrou 76,65% dos valores, absorvendo a demanda da capital e municípios do entorno. Gurupi, com 23,35% dos recursos, consolidou-se como referência no sul do estado, contribuindo para que o Tocantins mantenha uma das redes de nefrologia mais estáveis da região Norte.

Com o encerramento de um ciclo considerado positivo, a preocupação da Pró-Rim agora é manter esse padrão em 2026. “O exemplo de 2025 deixa um legado de transparência e mostra que, quando a política se une à causa da saúde, o resultado é a vida preservada. Estamos confiantes de que os parlamentares tocantinenses seguirão abraçando a causa da saúde renal”, projeta Maycon Truppel Machado.