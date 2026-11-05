Vicentinho realiza visita ao HGP e projeta modernização da Saúde com foco em eficiência e atendimento

Governador eleito visitou setores do hospital, conversou com pacientes e profissionais e apontou tecnologia, melhor aplicação dos recursos e organização dos serviços entre as prioridades para a rede estadual

Por Redação

O governador eleito do Tocantins, Vicentinho Júnior, esteve nesta quinta-feira, 5, no Hospital Geral de Palmas (HGP), acompanhado do futuro secretário estadual da Saúde, Domingos Quirino e do próximo secretário executivo da saúde, André Cavalari e Jairo Mariano, anunciado com próximo secretário de administração do estado.

A visita faz parte da preparação para o início do novo governo e permitiu conhecer de perto a rotina da unidade, conversar com pacientes e ouvir médicos, enfermeiros e outros profissionais. Ao percorrer diferentes setores, entre eles o ambulatório e o pronto socorro, Vicentinho começou a reunir informações e experiências que ajudarão a orientar as primeiras decisões da futura gestão.

“Eu queria ver o que ninguém quer mostrar, queria ouvir os profissionais, os médicos, os enfermeiros, os pacientes. É assim que a gente entende a realidade e começa a construir soluções”, afirmou. O governador eleito ressaltou que pretende manter uma relação próxima com os serviços públicos, acompanhando pessoalmente as necessidades da rede estadual e ouvindo quem está diariamente na linha de frente do atendimento.

Entre as prioridades apontadas está a modernização dos processos da Saúde, com maior utilização da tecnologia para facilitar o trabalho dos profissionais e melhorar a experiência dos pacientes.

Vicentinho chamou atenção para a quantidade de prontuários ainda mantidos em papel e defendeu o aproveitamento das ferramentas de inovação e inteligência artificial. A proposta é envolver a área de tecnologia do governo na construção de soluções que possam otimizar procedimentos, integrar informações e dar mais agilidade à rede estadual.

Outro aspecto que chamou a atenção do governador eleito foi a possibilidade de melhorar a aplicação dos recursos públicos na estrutura hospitalar. Ao observar a utilização de contêineres e equipamentos alugados, Vicentinho levantou a necessidade de avaliar alternativas que permitam transformar despesas recorrentes em investimentos permanentes. “Se está tendo dinheiro para pagar o aluguel de um contêiner, de um equipamento que poderia ser adquirido, por que não fazê-lo virar, de fato, patrimônio do nosso Estado?”, questionou, apontando a eficiência na gestão dos recursos como um dos caminhos para ampliar a capacidade de atendimento.

Organização de recursos

Vicentinho também destacou que a organização financeira da Saúde será uma das tarefas importantes da transição. A intenção é compreender os compromissos existentes com hospitais, prestadores de serviços e demais integrantes da rede, conhecer as necessidades de cada área e estruturar um fluxo de pagamentos que dê previsibilidade e segurança à continuidade dos atendimentos. Para ele, esse conhecimento antecipado é fundamental para que a nova equipe chegue ao governo preparada para tomar decisões e colocar as soluções em prática.

O governador eleito afirmou ainda que pretende conhecer outras unidades e estruturas estratégicas da saúde tocantinense, incluindo o Hospital e Maternidade Dona Regina, o novo hospital em construção por meio de parceria público-privada em Palmas e os centros de distribuição de medicamentos e materiais do estado.

A proposta é ampliar o conhecimento sobre o funcionamento da rede, suas necessidades e as iniciativas que podem ser aperfeiçoadas.

A experiência no HGP, segundo Vicentinho, representa o início de uma aproximação que pretende manter ao longo do governo. Ele também sinalizou que a imprensa poderá acompanhar as próximas visitas, respeitadas as normas de segurança e a privacidade dos pacientes. “Eu serei um governador curioso. Quero ver com meus próprios olhos, entender de perto e acompanhar tudo isso”, afirmou.