Senador Eduardo Gomes, agradece Eduardo Siqueira pela homenagem à filha, destaca potencial da feira e prega união durante abertura da Agrotins

O vice-presidente do Senado e presidente do PL Tocantins, Eduardo Gomes, esteve presente nesta segunda-feira, 31, na abertura da Agrotins 2025, a maior feira agrotecnológica da região Norte do Brasil. O evento aconteceu no auditório do Palácio Araguaia José Wilson Siqueira Campos, em Palmas, reunindo autoridades, produtores rurais, lideranças do agronegócio e da agricultura familiar, entre outros.

Homenagem à filha Sarah Gomes

Durante o evento, o prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos, prestou uma homenagem à filha do senador, Sarah Gomes, anunciando que Eduardo Gomes destinou recursos para a criação do Centro Sarah Gomes em Palmas.

Emocionado, Eduardo Gomes agradeceu a homenagem e destacou a importância do centro para crianças neurodependentes. “Hoje é um dia muito especial para a minha família. Além da Agrotins, podemos comemorar o apoio que a cidade de Palmas terá e que, em seguida, outras cidades também terão para reforçar o atendimento a pessoas neurodependentes, crianças com síndrome de Down e tantas outras que precisam de assistência”, afirmou.

Ele ainda ressaltou o significado pessoal da iniciativa: “Eu e minha esposa, Carla, vivemos essa experiência em nossa família. Deus não nos tirou a Sarah com três anos e meio. Deus nos emprestou a Sarah. E agora, a partir de um gesto da primeira-dama Polyanna, do prefeito Eduardo, de toda sua equipe, da secretária de Educação, da secretária da Saúde e da vereadora Karina, estamos transformando essa experiência em uma luta de vida”, destacou.

Potencial da Agrotins e desenvolvimento do Tocantins

Eduardo Gomes também ressaltou a importância da Agrotins, que pode atingir R$ 4 bilhões em faturamento neste ano. Ele destacou a necessidade de um desenvolvimento sustentável para o Tocantins, apontando a relevância de projetos estruturantes como a BR-235, a BR-010 e a duplicacão da avenida que liga Bela Vista a Araguatins.

O senador ainda enfatizou a importância do Projeto de Lei nº 1199/2023, de sua autoria e relatado pela senadora Professora Dorinha, que transfere para o domínio do Estado de Tocantins as terras pertencentes à União. “Imaginem os números dessa feira se já tivéssemos essa medida importante aprovada”, destacou.

Outro ponto ressaltado por Eduardo Gomes foi o novo manejo sustentável do Vale do Araguaia, um projeto que, segundo ele, pode impulsionar a economia estadual. O senador também destacou que o Tocantins tem potencial para crescer acima de 10% ao ano nos próximos 20 anos, concorrendo com estados vizinhos como Mato Grosso, Pará, Piauí e Maranhão.

“Temos a oportunidade de sermos o único estado brasileiro, em cinco anos, com três ferrovias: a Transnordestina, em Aguiarnópolis; a Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol), em Figueirópolis; e a Ferrovia Norte-Sul. Deus nos deu essa oportunidade, e nós podemos aproveitá-la, basta deixarmos a eleição para a época da eleição e priorizarmos a união quando for momento de união. Este é o momento de estabilidade e fortalecimento dos 139 municípios, com Palmas como vetor de crescimento”, concluiu.

Sobre a Agrotins

Com 25 anos de história, a Agrotins se consolidou como um dos principais eventos do agronegócio no Brasil. A edição de 2025 será realizada entre os dias 13 e 17 de maio, no Parque Agrotecnológico Engenheiro Agrônomo Mauro Mendanha, em Palmas.

A feira é organizada pelo Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Seagro), da Agência de Defesa Agropecuária (Adapec), do Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins), da Fundação de Amparo à Pesquisa do Tocantins (Fapt) e da Tocantins Parcerias, em colaboração com empresas do setor agropecuário, órgãos públicos e instituições de pesquisa e educação.

Encontro com lideranças na Fieto

Ainda antes da abertura da Agrotins, Eduardo Gomes esteve na sede da Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (Fieto), onde se encontrou com o presidente da instituição, Roberto Pires e o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) do Tocantins (TO), Gedeon Pitaluga. Durante a reunião, foram debatidos temas ligados ao desenvolvimento industrial do estado, infraestrutura e incentivos para o fortalecimento da cadeia produtiva tocantinense.