Servidores da Defensoria Pública do Tocantins se destacam por transformar a realidade dos beneficiários

Por Redação

Hélio Brasileiro Filho, analista jurídico da Classe Especial da DPE/TO, protagonizou uma história inspiradora ao realizar a busca que durou quase 30 dias para localizar um assistido da Instituição. Sua dedicação resultou na garantia do direito ao assistido a um precatório de mais de R$40 mil, destacando o compromisso em alcançar cada cidadão, não importando os obstáculos que surjam no caminho.

Outros profissionais da Defensoria também assumiram o papel de “detetives” junto aos assistidos. Rodrigo Urani, assistente de Defensoria no Núcleo Regional da DPE/TO em Brasília, demonstrou um exemplo de persistência ao dedicar quase três anos de busca pelo beneficiário de um precatório no valor de aproximadamente R$30 mil. Sua dedicação resultou no encontro do filho de seu assistido, encerrando com sucesso uma missão que ressalta a importância do comprometimento dos servidores públicos com a justiça e o bem-estar dos cidadãos.

A analista jurídico Taivan Barbosa Coelho, atualmente lotada na unidade da Defensoria em Gurupi-TO, evidenciou o impacto transformador da assistência prestada pelos servidores da DPE/TO. A servidora relata que era analista na cidade de Figueirópolis-TO e sua assistida era mãe de uma criança que não tinha o nome do pai em seus registros. Além de comprovar a paternidade e garantir o registro da criança, a servidora facilitou o acesso da família a uma pensão por morte.

“Recordo-me vividamente do menino que chegou aqui tão jovem, agora se tornando um homem feito. Sua jornada, marcada pela assistência que lhe foi prestada, mas também pela sua própria perseverança, é verdadeiramente inspiradora. Hoje, ao vê-lo prestes a se formar em Direito, com sua educação garantida, somos lembrados do poder transformador da assistência que ofertamos. Fico muito feliz por abrir portas tão importantes com o meu trabalho”, comemora.

O presidente do Sindicato dos Servidores da Defensoria Pública do Tocantins, Richards Rodrigues, explica que essas histórias refletem o compromisso dos servidores da DPE/TO em transformar vidas e garantir acesso à justiça para todos os cidadãos. “Os servidores têm um papel fundamental na transformação positiva da realidade dos assistidos. Suas ações ressaltam a importância na promoção da igualdade, direitos e na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva”, finaliza.

Por trás do trabalho de excelência desenvolvido pela Defensoria Pública do Estado do Tocantins (DPE/TO), existe uma equipe de servidores altamente capacitada e empática enfrentando desafios e demonstrando uma determinação exemplar em alcançar a justiça para aqueles que mais precisam.