Servidores do Estado Tocantins receberão salário pelo BRB a partir de junho, saiba como vai funcionar

O Governo do Tocantins firmou novo contrato com o Banco de Brasília (BRB) e a partir da folha de junho de 2025, todos os pagamentos de salários dos servidores públicos estaduais passarão a ser realizados por meio do BRB. As Secretarias de Estado da Administração (Secad), e da Fazenda (Sefaz), reforçam que o processo é gratuito, simples e necessário. A nova sistemática foi definida pelo Contrato nº 036/2024, firmado no ano passado, e tem como objetivo garantir maior eficiência no controle da folha de pagamento, com segurança e modernização dos processos.

Como abrir a conta

A abertura da conta é necessária para que o servidor possa continuar recebendo seu salário normalmente, ainda que opte por receber os seus proventos por outra instituição bancária. O processo pode ser feito 100% on-line, sem custos, por meio do aplicativo Banco BRB, disponível nas lojas oficiais da Apple Store e Play Store. No entanto, o servidor também pode solicitar auxílio para abertura de sua conta nas agências do BRB.

Após a abertura da conta, o servidor deverá encaminhar a comprovação com os dados da conta para o Setorial de Recursos Humanos (RH) do seu órgão de lotação para fins de conferências futuras, mas a integração dos dados bancários no Sistema de Controle de Pessoal e Pagamento será realizada de forma centralizada e via banco de informações, seguindo o calendário oficial da folha de pagamento.

Como funciona a nova conta

A conta do BRB já vem com integração entre conta corrente, salário e poupança, tudo em um único número. Munido com as informações de conta e senha próprias do processo de abertura da conta por meio digital, fica resguardada a possibilidade de desativação das modalidades não desejadas, assim como assegurados os direitos garantidos ao servidor enquanto consumidor, inclusive de realizar a portabilidade para outro banco.

O cartão físico será enviado ao endereço fornecido no momento da abertura da conta, com previsão de entrega de até 10 dias úteis. No entanto, assim que a conta for aberta, o servidor já poderá utilizar um cartão de débito virtual, gerado diretamente no aplicativo, em até 24 horas.

“Estamos promovendo uma mudança planejada e segura aos nossos profissionais. Todo o processo será conduzido com responsabilidade, garantindo que a transição ocorra dentro da legalidade, sem prejuízos ou transtornos aos servidores. A medida reforça o papel do Governo do Tocantins na condução de ações que asseguram eficiência e respeito a quem serve o estado”, frisa o Secretário da Administração, Paulo César Benfica Filho.

Dicas importantes

Antes de iniciar o processo, certifique-se de que seu CPF esteja regular na Receita Federal do Brasil. Para a identificação, utilize apenas o RG Civil ou a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) originais e em formato físico — documentos emitidos há mais de 10 anos podem ser recusados, devido à dificuldade na validação dos dados. Ao fotografar o documento, escolha um local com fundo neutro, como uma mesa lisa ou uma folha de papel em branco, e retire-o do plástico para evitar reflexos ou sombras. Fotografe um lado por vez, seguindo as instruções do aplicativo, e garanta que todas as informações estejam nítidas e visíveis. Na etapa da selfie, procure um ambiente bem iluminado e evite o uso de acessórios como bonés ou óculos. Caso enfrente dificuldades, entre em contato com a central de atendimento do BRB ou procure uma das agências localizadas em três endereços da Capital: Av. Juscelino Kubitschek, Avenida Joaquim Teotônio Segurado e na 103 Sul.

Portabilidade

O servidor que optar por continuar recebendo no seu banco atual ou desejar fazer a portabilidade para outro banco, poderá fazer a solicitação no BRB após a abertura da conta.