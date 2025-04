Sindicato Rural de Gurupi Lança 1º Concurso de Redação com o Tema: “A Importância do Agronegócio”

Por Redação

O Sindicato Rural de Gurupi anunciou, nesta segunda-feira (31), o lançamento do 1º Concurso de Redação com o tema “A Importância do Agronegócio”, uma iniciativa que busca valorizar o setor produtivo e envolver estudantes da região no debate sobre o agronegócio. O concurso será organizado pelo Sindicato Rural de Gurupi, ampliando o projeto “Escola do Agro Tocantins” e conta com o apoio da Secretaria Estadual de Educação do Tocantins, da Secretaria Municipal de Educação de Gurupi e escolas municipais.

O concurso é destinado a alunos do Ensino Fundamental ao Médio, com três categorias, sendo premiados as três redações de cada categoria, tanto estudantes quanto professores receberão a premiação. A proposta é estimular a reflexão sobre a relevância do agronegócio para a economia local, estadual e nacional, e incentivar os jovens a entenderem o impacto desse setor no desenvolvimento sustentável da sociedade.

As inscrições estarão abertas de 02 a 10 de abril, e todos os participantes terão a oportunidade de concorrer a prêmios. A cerimônia de premiação ocorrerá no dia 30 de maio, às 10h, no auditório da 50ª Expo Gurupi, evento tradicional que reúne as principais atrações agropecuárias e culturais da região.

João Victor Stival, presidente do Sindicato Rural de Gurupi, destacou a importância do concurso para a promoção do conhecimento sobre o agronegócio entre os jovens. “O agronegócio é uma das principais forças econômicas do nosso país, e a proposta deste concurso é proporcionar aos alunos a oportunidade de entender o impacto do setor e como ele influencia o desenvolvimento de Gurupi, do Tocantins e do Brasil. Estamos muito felizes em promover esta iniciativa, que também valoriza o trabalho dos professores que incentivam o aprendizado em nossa região”, afirmou.

O edital completo do concurso estará disponível para leitura e disponibilizados para todos através de link. Para mais informações ou esclarecimento de dúvidas, os interessados podem entrar em contato com o sindicato através dos seguintes canais: Instagram (@sindicatoruraldegurupioficial), email ([email protected]) ou telefone (63) 99304-2756.

Participe e mostre sua visão sobre o agronegócio 🇧🇷