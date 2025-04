Sobrevivente de queda do avião da Chapecoense é presença confirmada no Jubileu de Ouro do Rotary em Araguaína

Com história de superação e narração de detalhes da tragédia que comoveu o país inteiro e o mundo, Jackson Follman é o grande palestrante no evento promovido pelo Rotary Club de Araguaína – Pioneiro com o apoio do SEBRAE, no dia 15 de maio

por Redação

Em apresentação inédita no Tocantins, no dia 15 de maio, o goleiro da Chapecoense, Jackson Follman é um dos sobreviventes do trágico acidente aéreo que envolveu a delegação do time catarinense em 2016. Jackson é presença confirmada em Araguaína para a comemoração dos 50 anos do trabalho social do Rotary Club de Araguaína – Pioneiro.

“Follman traz na sua palestra momentos incríveis de reflexão sobre propósito e recomeços, e como foi a reconstrução da vida após o acidente. Estar diante dele é como se aproximar de uma pessoa muito querida que passou pela experiência de quase morte e tanta superação, e isso ele entrega muito neste momento de palco”, comenta Thaís Bandeira, presidente do Rotary Club de Araguaína – Pioneiro.

O acidente aéreo da Chapecoense

No dia 29 de novembro de 2016, o mundo parou com a notícia da queda do avião que levava toda a delegação da Chapecoense para a disputa do primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana, na cidade de Medellín, na Colômbia.

Quando o avião da Lamia se chocou contra uma montanha chamada Cerro El Gordo, a 2.600 metros de altitude, 71 pessoas morreram, entre membros da delegação do time catarinense, profissionais da imprensa, comissão técnica e tripulação.

A maior tragédia do esporte no Brasil foi acompanhada pela imprensa nacional em detalhes e vivida de forma intensa por cada brasileiro. Em meio ao impacto de tantas vítimas, seis sobreviventes contam essa história que foge às probabilidades em acidentes aéreos, sendo um deles o então goleiro Jackson Follman.

A história de Follman e o Jubileu de Ouro

O goleiro estará em Araguaína trazendo detalhes dessa história de comoção e muita superação no evento de comemoração ao Jubileu de Ouro do Rotary Club de Araguaína – Pioneiro. “Há 50 anos, o Rotary Club desenvolve projetos sociais de muito impacto na vida das pessoas em Araguaína e o Follman nos ajuda a entender como uma vida com propósito pode transformar a vida de outras pessoas: isso é Rotary”, lembra a presidente.

A venda de ingressos para o evento será anunciada em breve nas redes sociais do Rotary Club de Araguaína – Pioneiro.

Fotos: Arquivo profissional – Jackson Follman