Tela que retrata Santuário Nossa Senhora da Abadia convida fiéis à reflexão sobre a espiritualidade

Por Redação

No templo real, situado no Centro de Gurupi, a Santa Ceia está pintada dentro do santuário mas, na percepção do artista plástico Henrique Viegas, ela também poderia estar do lado de fora.

Em um recente trabalho de sua autoria, a representação da última ceia antes da crucificação de Jesus aparece em frente ao Santuário Nossa Senhora da Abadia, tradicional templo católico da cidade.

“Na rua está a maior parte das pessoas. Muitas delas nunca chegaram a entrar no templo, mas elas também podem ser alcançadas pela mensagem de Jesus no ato da Santa Ceia, que é seu amor pelo homem ao ser crucificado na cruz”, disse Viegas.

O contexto no qual o artista integrou o Santuáriodestaca a importância do papel da Igreja na sociedade. “Penso que é próximo às pessoas que o Evangelho de Jesus ganha maior representatividade. Na partilha do pão e na comunhão, o significado do sacrifício ganha ainda mais importância. A intenção da obra foi relembrar o ato de Jesus junto aos seus discípulos, e como a sua mensagem permanece vivanos dias atuais, como uma missão aos cristãos”, complementou Viegas.

A obra foi adquirida pelo vereador Pedro Morais, que recebeu a tela antes da sua posse na tarde de hoje, 01, na Câmara de Vereadores de Gurupi.