Tocantins ocupa 6ª posição nacional com maior volume de crédito concedido

Ranking de Competitividade dos Estados foi elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP) e também mostra que o Tocantins é o segundo colocado entre os estados do Norte e Nordeste

Por Redação

O Ranking de Competitividade dos Estados, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP), aponta o Tocantins como a 6ª unidade da federação com o maior volume de crédito concedido para Pessoa Jurídica (PJ) e Pessoa Física (PF) em relação ao Produto Interno Bruto (PIB). O levantamento destaca que uma maior disponibilidade de crédito é importante para o desenvolvimento de um estado, pois permite que as empresas tenham acesso a recursos para, por exemplo, expandir operações, inovar e contratar pessoal.

Entre as 27 unidades da federação, o Tocantins, em relação ao maior volume de crédito concedido, fica atrás apenas de Goiás (1º), Rondônia (2º), Mato Grosso (3º), Paraná (4º) e Mato Grosso do Sul (5º). A posição no ranking coloca o estado em destaque como o segundo colocado das regiões Norte e Nordeste.

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, enfatiza que o resultado evidencia a confiança do mercado na economia estadual. “Esse volume de crédito mostra que há um ambiente de negócios propício no Tocantins. Além disso, a maior disponibilidade de crédito também permite que os consumidores adquiram bens e serviços, movimentando setores importantes como o comércio e os serviços”, ressalta.

O secretário de Estado do Planejamento e Orçamento, Sergislei de Moura, avalia positivamente o desempenho do Tocantins. “A concessão de crédito estimula a economia, fortalece o empreendedor tocantinense e estabelece oportunidades para novos negócios, o que contribui diretamente para o crescimento do nosso PIB”, salienta.

O volume de crédito analisado no estudo corresponde ao saldo total de crédito – incluindo pessoas físicas e jurídicas – em relação ao PIB do estado. Esse indicador está inserido no pilar de Potencial de Mercado do Ranking de Competitividade dos Estados do CLP e leva em consideração ainda a percepção de risco dos bancos quanto ao não pagamento de dívidas, ou seja, quanto maior o risco, menores são as concessões, o que impacta negativamente o volume total de crédito disponível.

Texto: Alechandre Obeid