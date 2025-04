União por Moradia abre cadastro para projeto de 200 apartamentos em Gurupi

Por Wesley Silas

A União Nacional por Moradia do Estado do Tocantins, representada pelo advogado e ex-vereador Cabo Carlos, está iniciando o cadastro de beneficiários para um projeto que prevê a construção de 200 apartamentos em Gurupi.

O cadastramento ocorrerá às 14h do dia 26 de abril, no Centro Cultural Mauro Cunha.

“Este é um projeto habitacional voltado para 200 apartamentos. Nossa entidade está atuando para obter uma área da Secretaria de Patrimônio da União (SPU), do Governo Federal, localizada no setor Filó Moreira. Estamos trabalhando em parceria com associações e entidades sociais. Quando era vereador, já vinha desenvolvendo este projeto, que foi interrompido após a saída da presidente Dilma. Agora, retorna com muito mais força sob a presidência de Lula”, destacou Cabo Carlos.

Requisitos para Participação:

– Renda familiar de até 3 salários mínimos

– Cadastro no NIS

– Apresentação de documentos pessoais e comprovante de residência

O projeto promete estimular o desenvolvimento habitacional na região, proporcionando moradia digna para centenas de famílias.