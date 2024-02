Wanderlei Barbosa celebra 33 anos de Esperantina inaugurando obras estruturais de R$ 17,7 milhões

Por Redação

O governador Wanderlei Barbosa inaugurou obras de infraestrutura estimadas em R$ 17.708.500,00 no município de Esperantina, no extremo norte tocantinense. O aniversário de 33 anos de emancipação do município foi celebrado no último 10 de fevereiro, porém a comemoração foi realizada nesta sexta-feira, 16, com a inauguração das obras do Governo do Tocantins, por meio da Agência de Trânsito, Transportes e Infraestrutura (Ageto), em parceria com a Prefeitura Municipal de Esperantina.

A inauguração do trecho asfáltico de 6,71 km de extensão da TO-202, que liga Esperantina ao povoado Pedra Grande foi considerado um momento histórico, dado o tempo que a população local aguardou sua execução. Nessa obra, foram investidos R$ 16 milhões, aplicados na elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e dos estudos ambientais; execução do projeto de engenharia, contemplando a realização dos serviços de terraplanagem, pavimentação asfáltica, drenagem, sinalização, entre outros.

Wanderlei Barbosa reconheceu a importância de pavimentar rodovias que ligam centros urbanos a comunidades e comemorou a rapidez com que a TO-202 foi concluída.

“Vim durante a execução, no ano passado, e tenho o prazer de estar de volta no aniversário de Esperantina, entregando essa obra tão aguardada e importante para a região”, citou Wanderlei. “Passei dois dias em um povoado chamado Campo Alegre, no extremo sul do Estado e, ali, eu vi o quanto são necessárias rodovias que liguem essas comunidades às cidades mais próximas”, relatou.

O vice-governador Laurez Moreira salientou a importância da obra para o fomento do turismo no local.

“Esperantina tem o que considero um dos maiores atrativos turísticos do Tocantins, que é o encontro das águas do Rio Araguaia e do Rio Tocantins, e facilitar o acesso à este ponto, além de contribuir com a vida dos moradores da região, é um incremento e um incentivo aos turistas que queiram conhecer esse fenômeno natural”, contemplou Laurez.

O Programa de Fortalecimento da Economia e Geração de Emprego e Renda, do Governo do Tocantins, também contemplou Esperantina com R$ 1.700.000,00 e contrapartida da Prefeitura Municipal de R$ 8.500,00, para pavimentação em bloquetes de ruas da cidade.

Para o prefeito de Esperantina, Armando Alencar, a pavimentação da TO-202 foi a realização de uma demanda antiga e que fomentará a economia na região.

“Essa rodovia liga o centro da cidade ao Povoado Pedra Grande, à margem do Rio Araguaia, e à balsa que dá acesso ao Pará. É uma estrada muito importante que vai fomentar o turismo e o escoamento da produção de grãos, a nossa pecuária e também o pescado, que passam por ela. Estou muito feliz por ser o prefeito na oportunidade em que tenho de entregar, com o governador, essa pavimentação para a comunidade de Esperantina”, comemorou.

Pedra Grande

A população do Povoado Pedra Grande, formada por aproximadamente 60 famílias, será a principal beneficiada com a pavimentação da TO-202. Localizada a 7 km do centro de Esperantina, Pedra Grande surgiu há cerca de 45 anos, com ribeirinhos que tinham como atividade econômica a pesca no Rio Araguaia. Atualmente, a região conta com pequenos agricultores, pecuaristas e mantém a atividade pesqueira.

Residente no Povoado há 18 anos, o comerciante João Antônio da Conceição, de 86 anos, lembra a dificuldade que era trazer as mercadorias na época de chuva.

“Quando chegamos, era só lama. Comecei indo para Esperantina de bicicleta e, depois que comprei carro, mas às vezes tinha que voltar a pé, empurrando o carro, por conta dos atoleiros. O governador Wanderlei prometeu e, finalmente, essa obra saiu, uma coisa boa para todos nós, então eu só agradeço pela melhoria trazida. Estou satisfeito”, afirmou.

Os amigos Fabiano Lima Silva, de 21 anos, e Lucas Ruan Oliveira Silva, de 22, trabalham prestando serviços para várias fazendas e chácaras da região e utilizam a TO-202 diariamente para chegar aos locais de trabalho.

“A gente que vem de bicicleta sofria muito com lama e poeira. Graças a Deus, arrumaram essa estrada, esperada por muito tempo”, afirmou Fabiano, acompanhado dos agradecimentos de Lucas Ruan: “agradeço a Deus e ao governador Wanderlei por cumprir essa promessa, que ajuda tanto nossa locomoção”.

Festa de Emancipação

A Prefeitura de Esperantina preparou uma grande festa em comemoração aos 33 anos de emancipação do município. Na noite desta sexta-feira, 16, Japãozin e Flaguim Moral comandam o palco, que também contará com a apresentação de cantores locais; no dia 17, sábado, a programação segue com a tradicional festa de som automotivo.