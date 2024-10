2º turno em Palmas: “Eu não tenho dúvidas da sua eleição, Eduardo, mas não chego aqui jogando pedras do meu outro lado de lá. Sou soldado, sou amigo, sou companheiro de primeira hora do meu governador Wanderlei Barbosa“, Vicentinho Jr. ao declarar apoio Eduardo Siqueira

Por Redação

Acompanhado de seu pai, o ex-senador Vicentinho Alves, o deputado federal Vicentinho Júnior (Progressistas) anunciou oficialmente, nesta terça-feira, 8 de outubro, seu apoio à candidatura de Eduardo Siqueira Campos (Podemos) no segundo turno das eleições para a Prefeitura de Palmas. A coletiva, realizada na sede do Podemos, marcou a aliança política entre as duas lideranças.

Durante seu discurso, Vicentinho Júnior destacou seu compromisso como tocantinense e cidadão de Palmas, afirmando que seu apoio a Eduardo Siqueira Campos é baseado em um legado de trabalho sólido pela capital. Ele ressaltou que Palmas precisa de uma liderança que priorize o equilíbrio e o cuidado com a cidade. “Palmas é zelo, Palmas é amor, Palmas é cuidado e Palmas é equilíbrio. Quem me conhece sabe das minhas convicções e posições políticas, mas hoje com Eduardo, vemos uma união que transcende ideologias”, afirmou Vicentinho Júnior.

Aliado do governador Wanderlei Barbosa, Vicentinho Júnior lembrou que o gestor é um dos homens mais bem avaliados do Brasil, por sua sagacidade, inteligência, poder de articulação, coragem, competência e zelo com os tocantinenses. “Eu não tenho dúvidas da sua eleição, Eduardo, mas não chego aqui jogando pedras do meu outro lado de lá. Sou soldado, sou amigo, sou companheiro de primeira hora do meu governador Wanderlei Barbosa que sabe das minhas posições claras, nunca me furtei com ele a verdade, mas a verdade de um amigo, às vezes é contraditória”, disse o parlamentar ao ressaltar sua lealdade a Wanderlei Barbosa.

“Estou pronto para continuar lutando, para seguir ao lado do governador, como tenho feito ao longo desses anos. Levantarei a bandeira e farei o que for preciso para que o Tocantins continue avançando”, destacou Vicentinho Júnior. Ele ressaltou que, após as eleições, planeja levar o Eduardo, os vereadores e o vice para se encontrarem com o governador, numa demonstração clara de união e respeito. “O governador Wanderlei não faz distinção de partidos ou de qualquer ideologia política. Ele governa para atender o que a população entende ser o melhor para cada cidade. Se o candidato eleito, mesmo sendo oposição, foi a escolha, ele vai governar com responsabilidade e sem distinção de partidos ou ideologias”, concluiu Vicentinho Júnior, enfatizando o compromisso com o progresso do Estado.

Ao agradecer o apoio de Vicentinho Júnior, Eduardo Siqueira Campos enfatizou que o foco, neste momento, deve ser o futuro de Palmas, deixando de lado questões ideológicas. Para ele, o mais importante é unir esforços em prol do desenvolvimento da cidade. “A presença de Vicentinho é uma soma de esforços. O que importa agora é discutir Palmas, seu rumo e seu futuro”, declarou Eduardo.