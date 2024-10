2º Turno em Palmas: “Já temos o consenso que não iremos apoiar a candidatura da extrema direita e vamos iniciar a conversação com o candidato Eduardo Siqueira Campos”, Cinthia Ribeiro

Por Redação

“Iniciamos o debate entre os partidos que apoiaram a candidatura do Professor Júnior Geo à Prefeitura de Palmas sobre qual será a nossa posição neste segundo turno. Já temos o consenso que não iremos apoiar a candidatura da extrema direita e vamos iniciar a conversação com o candidato Eduardo Siqueira Campos”, explica a prefeita de Palmas e presidente do PSDB no Tocantins, Cinthia Ribeiro, que agradeceu o empenho dos partidos aliados no pleito.

A reunião ocorreu na manhã desta terça-feira, 8, com a participação dos presidentes dos partidos PSDB, PSD e da Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV) e os vereadores eleitos e reeleitos.

O grupo entende que Palmas precisa seguir avançando, com a uma gestão municipal que dê continuidade às grandes ações que garantirão o desenvolvimento sustentável da Capital e o bem-estar da população. “Vamos conversar com o candidato Eduardo para construir um compromisso político para que as pautas defendidas por Júnior e Ivanete Lima sejam colocadas no seu plano de governo”, detalha Cinthia Ribeiro. A líder do PSDB ressaltou que esse grupo político aglutina forças com foco na democracia e um projeto forte para a Capital.

O grupo se reunirá com o candidato Eduardo Siqueira e seguirá a discussão coletiva para definir o apoio no segundo turno.