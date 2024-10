Acordo político entre Republicanos e prefeita Josi Nunes resulta em indicação de Samuel Martins para Secretaria de Educação em Gurupi

da redação

Como parte do acordo político firmado para as eleições municipais, o presidente do Republicanos em Gurupi, Edinho Fernandes, indicou Samuel Martins para assumir o cargo de secretário municipal de Educação. A nomeação é resultado da aliança entre o Republicanos e a prefeita Josi Nunes, que busca reforçar seu apoio político e garantir a continuidade de sua gestão à frente da prefeitura. O nome do novo secretário, aliado de Edinho, foi publicado no Diário Oficial desta última quarta-feira (10) que vai ocupar o lugar ocupado antes pelo secretário João Paulo, que deixa a pasta.

A indicação de Samuel Martins, um nome de confiança de Edinho Fernandes, é vista como um gesto estratégico para consolidar a parceria entre o Republicanos e o grupo político de Josi Nunes. O partido, que recentemente recebeu liberação do governador Wanderlei Barbosa para apoiar a reeleição da prefeita, vem se posicionando como um dos pilares da base aliada, garantindo sua participação ativa na gestão municipal.