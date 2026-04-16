Alexandre Guimarães aposta na revitalização do MDB e seus vínculos familiar com Gurupi

Pré-candidato ao Senado cita herança partidária de Josi Nunes e família Aires de Santana em encontro no Sul do Tocantins. O MDB possuiu histórico marcantes com personalidades fortes como o ex-prefeito de Gurupi (no período de 1974 a 1977) e de Aliança do Tocantins Manoel Ildon de Pina; o ex-prefeito Jacinto Nunes (1983 a 1987) e o ex-prefeito Tadeu Gonçalves (maio de 1997 até 31 de dezembro de 2000) e agora com a prefeita Josi Nunes reeleita em 2024.

Por Wesley Silas

Em Gurupi, durante reunião em um posto de combustível antes da abertura da 4ª edição do Farm Day Fazendão, o deputado federal Alexandre Guimarães (MDB), pré-candidato ao Senado em 2026, defendeu o resgate da tradição do MDB na cidade. Ele destacou nomes históricos como Dona Ana Aires de Santana, Jacinto Nunes, Dolores Nunes e a prefeita Josi Nunes do partido com presença ativa na política de Gurupi desde 1973 com prefeitos como Ildon de Pina, mas enfrenta fragmentação.

Guimarães posicionou o MDB como força essencial no Tocantins e em Gurupi. “É um partido histórico no Estado e na cidade. Despertamos esse gigante. É o MDB de Chiquinho, Dolores Nunes, Josi Nunes, Zé das Poupas, Andreia e Kita Maciel. Um MDB forte, com esperança renovada que preserva conquistas passadas”, declarou.

Araguainense de origem, com experiência política no Pará, onde foi vice-prefeito; Guimarães reforçou vínculos com Gurupi. “Eu sou araguainense, nascido e criado, e onde quero ser enterrado; mas sou gurupiense também, pois morei aqui, aqui eu tenho residência, tenho família, me casei, me formei e tenho muita identidade com a região Sul”, defendeu.

O Movimento Democrático Brasileiro (MDB), fundado em 1965 como oposição à ditadura militar, evoluiu de PMDB para MDB atual. No Tocantins, criado em 1988, o partido se consolidou como força em eleições municipais, especialmente no Sul, graças a raízes em lideranças tradicionais e tempo de TV atrativo.