Durante Cavalgada de Araguaína, ex-governador defende incentivo a feiras agropecuárias do Tocantins

Da Redação

O pré-candidato ao Senado e ex-governador do Tocantins, Mauro Carlesse (PSD), participou neste domingo, 7, da Cavalgada de Araguaína, evento que integra a programação da Exposição Agropecuária do município (Expoara). Acompanhado de vereadores e lideranças políticas da região Norte do estado, o político aproveitou o ato público e a visita aos estandes da feira, realizada no dia anterior, para defender o histórico de sua gestão e buscar aproximação com produtores rurais e empresários do setor produtivo.

Impacto econômico e discurso focado no agronegócio

Durante o percurso, Carlesse enfatizou o papel da Expoara na cadeia econômica regional, apontando o reflexo direto do evento no comércio, no setor hoteleiro e na prestação de serviços local. Em pronunciamento a apoiadores, o ex-governador defendeu que o fortalecimento do agronegócio funciona como motor para a geração de empregos formais e informais no Tocantins.

O pré-candidato também utilizou a agenda para pautar a necessidade de continuidade de políticas públicas de incentivo fiscal e logístico para o campo, argumentando que o crescimento do PIB agrícola estadual impulsiona os demais setores econômicos urbanos.

Histórico de gestão e articulação regional

Na visita realizada aos pavilhões da feira no sábado, o político conversou com expositores e relembrou medidas adotadas durante seu mandato no Palácio Araguaia. Segundo Carlesse, o apoio institucional a feiras agropecuárias e o investimento em infraestrutura para o escoamento da produção foram prioridades que, em sua visão, justificam sua postulação ao Congresso Nacional. A agenda em Araguaína faz parte de uma estratégia de consolidação de bases eleitorais na região Norte, considerada um polo decisivo para o pleito majoritário.