Alfredo Júnior rompe com o governo e oficializa apoio a Vicentinho Júnior na reta final

Dono de quase 50 mil votos na disputa para deputado federal, empresário justifica mudança de lado por falta de diálogo do grupo governista e promete mobilização intensa nos últimos dias de campanha.

Por Redação

A reta final do segundo turno das eleições para o Governo do Tocantins ganhou novos contornos políticos neste domingo (18). Em reunião realizada em Porto Nacional, o empresário Alfredo Júnior (Republicanos), que somou quase 50 mil votos na disputa por uma vaga na Câmara dos Deputados, anunciou oficialmente seu apoio à candidatura de Vicentinho Júnior (PSDB). O movimento marca uma importante defecção na base governista, transferindo para a oposição um importante capital eleitoral distribuído por diversos municípios tocantinenses.

A aliança foi selada na residência de Alfredo Júnior. Ao fundamentar a decisão, o empresário citou a busca por renovação política e criticou o isolamento e a falta de interlocução por parte da candidata situacionista no período pós-primeiro turno.

“Escutei a voz das ruas e o sentimento da nossa população: é o momento de renovar o Tocantins. Não tenho obrigação de permanecer em um projeto que fecha as portas ao diálogo. Encerro um ciclo e, ao lado de Vicentinho, construímos um novo caminho”, declarou Alfredo.

Empresário do setor produtivo e responsável pela geração de mais de 500 empregos diretos no estado, Alfredo colocou a pauta do desenvolvimento econômico e da expansão de oportunidades como eixos centrais do acordo. Ele também se comprometeu a atuar diretamente na busca por votos até a abertura das urnas no próximo domingo (25).

“Assumo esse compromisso com a responsabilidade de honrar os eleitores que confiaram em mim. Peço àqueles que acreditam na mudança que deem essa oportunidade ao Vicentinho. Estaremos nas ruas, de casa em casa, para alcançar a vitória”, pontuou.

Vicentinho acena para a convergência e prega cautela

Para Vicentinho Júnior, a chegada do ex-adversário reflete a consolidação de uma frente ampla nesta reta decisiva. O candidato tucano ressaltou a capacidade de construir pontes e integrar forças que estiveram em campos opostos na primeira fase do pleito.

“Não queimamos pontes nem erguemos muros. Quem chega agora possui o mesmo valor daqueles que caminham conosco desde o início, pois traz a credibilidade de quem acredita na boa política”, afirmou Vicentinho, mantendo o tom de cautela sobre o resultado das urnas. 0“Não existe eleição ganha até o encerramento da votação. Vamos buscar voto a voto, mantendo a humildade e rejeitando a soberba”.

O peso simbólico e o desafio das urnas na reta final

A adesão de Alfredo Júnior a Vicentinho Júnior ultrapassa a simples soma matemática de votos e entrega ao candidato do PSDB um forte ativo simbólico a uma semana da votação: