quarta-feira, 29 outubro

Política

Aliado de Jorge Frederico, vereador Enoque Neto é nomeado vice-presidente do Detran

Atitude TocantinsBy 1 Min Read

da redação

O vereador de Araguaína, Enoque Neto (Republicanos), foi nomeado nesta terça-feira, vice-presidente do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-TO) pelo governador Laurez Moreira. A escolha de Enoque, que é aliado político do deputado estadual Jorge Frederico (Republicanos), foi vista como um gesto de fortalecimento da parceria entre o parlamentar e o chefe do Executivo estadual.

A nomeação ocorre em um momento de articulações políticas importantes dentro da base governista. A proximidade entre Jorge Frederico e Laurez Moreira deve refletir em novos alinhamentos regionais, especialmente na região norte do Estado, onde o deputado mantém forte influência.

Enoque Neto, por sua vez, deixa o Legislativo araguainense para assumir um dos cargos mais estratégicos do governo estadual.

