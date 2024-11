Alinhamento entre grupo do deputado Gutierres e prefeita Josi Nunes pode resultar em Maurício Nauar na Secretaria Municipal de Saúde de Gurupi

da redação

O grupo político da prefeita de Gurupi, Josi Nunes, e o deputado estadual Gutierres Torquato (PDT) estão em discussões para fortalecer sua parceria, com foco em melhorias na área da saúde. Esse alinhamento pode culminar na nomeação do médico e suplente de deputado Maurício Nauar (PDT) para a Secretaria Municipal de Saúde de Gurupi. O nome de Nauar é visto como um consenso que uniria forças para impulsionar avanços no sistema de saúde local.

Recentemente, o deputado Gutierres, acompanhado dos vereadores Colemar da Saborelle, Marilis e Romildo Santos, visitou a Secretaria Municipal de Saúde de Gurupi, onde firmou o compromisso de viabilizar uma ambulância modelo UTI móvel para o município. Esse reforço na estrutura de saúde seria um passo significativo para atender as emergências da população e aumentar a eficiência no atendimento.