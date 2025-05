Amélio Cayres apoia Festa do Cupu com emenda parlamentar e frisa legado cultural para Esperantina

Por Redação

Com o objetivo de fortalecer a cultura popular e valorizar as tradições do Bico do Papagaio, o deputado estadual Amélio Cayres destinou uma emenda de R$ 100 mil para a realização da tradicional Festa do Cupu, em Esperantina. Considerado um dos eventos mais importantes da região, a festa movimenta a economia local, atrai visitantes de diversas cidades e reforça o sentimento de pertencimento da comunidade.

Amélio participou da Festa na noite de sexta-feira, 16, momento em que destacou a importância do evento para a identidade do Município.

“Mais um ano marcando presença nessa Festa que é uma das mais tradicionais do nosso Bico. Já estamos na 18ª edição e é bonito de se ver esse legado cultural a ser perpetuado. Parabenizo a prefeita Tota do Francimar pelo empenho em fazer um evento de qualidade para o povo de Esperantina”, frisou o parlamentar.

O evento contou com uma extensa programação cultural, esportiva e musical, movimentando a cidade e fortalecendo a economia local.

Atrações como Romário, Washington Brasileiro e De Lucca & Raphael animaram o público, em uma noite de celebração à cultura regional.

Agenda em Araguaína

Neste sábado, 17, Amélio Cayres esteve em Araguaína para participar de uma reunião com os permissionários do transporte intermunicipal. Ao lado do deputado federal Alexandre Guimarães e do presidente da Agência Tocantinense de Regulação (ATR), Matheus Martins, o parlamentar debateu soluções para garantir maior segurança jurídica e condições adequadas de operação para as cooperativas que atuam no setor.

“O diálogo é fundamental para construirmos soluções que atendam tanto os prestadores de serviço quanto a população. Seguimos trabalhando para garantir um transporte intermunicipal mais eficiente e seguro para todos os tocantinenses”, completou Cayres.

Texto: Lauane dos Santos/Ascom