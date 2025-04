Amélio Cayres pede melhorias em rodovias de Goiatins, Maurilândia, São Bento, Ananás e Barra do Ouro

Por Redação

O deputado estadual Amélio Cayres (Republicanos) apresentou quatro requerimentos na Sessão Ordinária nesta terça-feira, 29, solicitando melhorias estruturais em rodovias estaduais, a fim de garantir a segurança na trafegabilidade e evitar acidentes. O parlamentar frisou a necessidade de recapeamento, terraplanagem, manutenção e encascalhamento em alguns trechos das rodovias TO-426, TO-409, TO-416 e TO-010.

“Nosso dever como deputado é justamente observar o que precisa ser feito para garantir mais qualidade de vida à população que nos elegeu. Recebemos pedidos de moradores e lideranças que trafegam por estas rodovias e necessitam de algumas melhorias, por isso solicitamos ao Governo a manutenção, sabendo também do empenho do governador Wanderlei para cuidar das estradas de norte a sul do Estado”, frisou Amélio Cayres.

Cayres solicitou ao Governo do Tocantins, por meio da Agência de Transportes, Obras e Infraestrutura (Ageto), serviços de terraplanagem e recapeamento na TO-426, no trecho que liga o povoado Craolândia, em Goiatins, à rodovia TO-226, uma vez que a falta de manutenção dificulta a locomoção e acesso às aldeias Bacuri, Rio Vermelho, Capitão do Campo, Mãkraré, Nova e Kyjprekrim.

Já entre Maurilândia e São Bento do Tocantins, o parlamentar requereu manutenção e encascalhamento da rodovia TO-409, alegando que a trafegabilidade da via “se encontra extremamente comprometida, sendo necessário a realização de reparos e encascalhamento”, escreveu em matéria legislativa.

Amélio também pediu recapeamento na TO-416, no trecho que liga Ananás à BR-153, justificando que a longa extensão da rodovia expõe sua importância para a região e o alto fluxo de veículos que a utilizam, incluindo os caminhões de produção agrícola.

Amélio solicitou o recapeamento também da TO-010, no trecho que interliga a cidade de Barra do Ouro à Colinas do Tocantins, com a máxima urgência, dado o alto fluxo de veículos e a importância da rodovia para acessar alguns municípios na região do Bico do Papagaio.