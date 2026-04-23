PSDB aposta em “dobradinha” entre experiência com Júnior Geo e tecnologia com Iratã para as eleições 2026

Aliança estratégica une a fiscalização combativa do parlamentar estadual ao perfil empreendedor de Iratã, que busca vaga na Câmara Federal. Da Redação

A corrida eleitoral no Tocantins ganha um novo contorno estratégico com a oficialização da aliança entre o deputado estadual Professor Júnior Geo (PSDB) e o pré-candidato a deputado federal Iratã Abreu (PSDB). O anúncio, realizado em Palmas, projeta uma agenda que tenta conciliar a pauta da educação e fiscalização pública com a inovação digital.

O cenário da aliança Júnior Geo busca a reeleição sustentado por sua atuação na Assembleia Legislativa, onde se consolidou na defesa dos servidores públicos e no rigor com os gastos estatais. Ao seu lado, Iratã Abreu retorna ao cenário político após dez anos focado no setor privado de tecnologia. A meta do grupo é capturar o eleitorado que busca uma “renovação responsável”, fugindo do populismo tradicional.

Para Geo, a chegada de Iratã oxigena o debate político com conceitos da nova economia. Já Iratã utiliza a credibilidade ética de Geo como selo de garantia para sua entrada na disputa federal, um movimento calculado para consolidar bases em Palmas e no interior do estado. Complementaridade de perfis

O Jogo das Dobradinhas As movimentações entre pré-candidatos a estadual e federal no Tocantins revelam uma busca por complementaridade de perfis. Enquanto os nomes de mandato oferecem a estrutura e o histórico de votos, os novos rostos trazem pautas segmentadas — neste caso, a tecnologia — para atrair o jovem eleitor e o setor produtivo.