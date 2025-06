Amélio Cayres prestigia 34ª ExpoFormoso e visita prefeitos de Aliança e Brejinho de Nazaré

Por Redação

O presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins, deputado Amélio Cayres, participou, na noite desta quarta-feira, 111, da 34ª edição da Exposição Agropecuária de Formoso do Araguaia. O parlamentar prestigiou o evento agropecuário, um dos mais tradicionais da região sudoeste do Estado, reforçando seu compromisso com o fortalecimento do setor produtivo e com o desenvolvimento dos municípios tocantinenses.

O presidente do Legislativo reforçou a importância da ExpoFormoso para a economia local e para o intercâmbio entre lideranças políticas e a comunidade rural.

“É uma alegria estar aqui celebrando a cultura sertaneja, os homens e mulheres do campo e também a nossa cultura tocantinense. Essa é uma das maiores festividades da região, com um rodeio muito bem estruturado e que atrai visitantes de todos os cantos. Parabenizo o prefeito Israel Kawe e todo o Sindicato Rural pela organização e cuidado com a nossa tradição”, frisou Amélio.

Também participaram do evento os deputados estaduais Eduardo Fortes, Janad Valcari e Cleiton Cardoso, bem como o vice-governador do Tocantins, Laurez Moreira e o presidente da Faet/Senar, Paulo Carneiro.

Visita aos municípios

Na manhã desta quinta-feira, 12, dando continuidade à agenda no interior do Estado, o presidente da Assembleia visitou os municípios de Aliança do Tocantins e Brejinho de Nazaré. Em Aliança, esteve ao lado do prefeito Elves Guimarães, e em Brejinho, foi recebido pelo prefeito Murilo Morais.

Durante as visitas, Amélio Cayres percorreu as dependências das prefeituras, conversou com servidores, lideranças e ouviu as principais demandas das gestões locais. O objetivo é manter o diálogo aberto com os gestores e atuar de forma propositiva, tanto como deputado, mas também dando o devido apoio como presidente do Poder Legislativo, para beneficiar os municípios tocantinenses.