Amélio Cayres vence eleição e permanece na presidência da Aleto por mais dois anos

Da redação

O presidente da Assembleia, Amélio Cayres (Republicanos), foi reeleito na nova eleição da mesa diretora realizada na noite dessa sexta-feira, 29. É terceira disputa que ele vence, consecutivamente. A primeira quando chegou à presidência, em fevereiro do ano passado, para o biênio 2023-2024; a segunda, em junho, após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) anular a dupla eleição de 2023 que colocaria o filho do governador Wanderlei Barbosa (Republicanos), Léo Barbosa (Republicanos), no comando da Casa no biênio 2025-2026; e agora, num pleito que se antecipou a uma já esperada anulação, também pela Suprema Corte do País, da última disputa.

Com forte apoio do Palácio, Amélio aniquilou sua oposição interna, que tentou construir uma candidatura em torno do deputado Eduardo do Dertins (Cidadania), que dizia ter nove votos. Dertins, ainda que não tenha participado da foto da vitória após a eleição da mesa, não só não saiu candidato como votou na reeleição do atual presidente, que recebeu 23 votos — Júnior Geo (PSDB), único que mantém a postura de independência na Casa, nem compareceu à sessão. Assim, a composição da mesa para o segundo biênio ficou da seguinte forma:

Presidente: Amélio Cayres

1º vice-presidente: Léo Barbosa

2º vice-presidente: Cleiton Cardoso (Republicanos)

1º secretário: Vilmar de Oliveira (SD)

2ª secretária: Janad Valcari (PL)

3ª secretário: Luciano Oliveira (PSD)

4º secretário: Marcus Marcelo (PL)