Análise política: G5+ deve ser protagonista nas eleições de 2026 no Tocantins

da redação

Com os olhos já voltados para as eleições de 2026, o grupo formado pelos prefeitos das cinco maiores cidades do Tocantins – Palmas, Araguaína, Gurupi, Porto Nacional e Paraíso do Tocantins – vem ganhando destaque e sendo apontado nos bastidores da política como um dos principais protagonistas do próximo pleito estadual. Conhecido como G5+, o grupo representa os maiores colégios eleitorais do Estado e tende a ser determinante nas articulações e nos rumos da disputa pelo Palácio Araguaia.

O peso político e eleitoral das cinco cidades faz com que as decisões e os posicionamentos dos seus gestores tenham influência direta nos apoios e alianças de candidatos a governador, senador, deputados federais e estaduais. O G5+ pode ser o fiel da balança na definição de chapas majoritárias e na formação de uma nova configuração de poder no Estado.

Se os prefeitos do G5 decidirem caminhar unidos em torno de um projeto estadual, isso pode mudar completamente o cenário. Juntos, eles representam uma fatia significativa do eleitorado e contam com capilaridade política.

Enquanto isso, os pré-candidatos ao Governo e Senado já se movimentam nos bastidores para atrair o apoio dos prefeitos do G5+, cientes de que sem esse grupo, qualquer projeto estadual pode perder competitividade.