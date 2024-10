Análise sobre candidatura: Ex-Senador Ataídes alerta sobre o risco da campanha de Janad repetir a de Marcelo Lélis em 2012

Por Wesley Silas

O ex-senador e empresário Ataídes Oliveira utilizou seu perfil no Instagram para comentar as campanhas políticas de Janad e de Marcelo Lélis. Ataídes relembrou a eleição de 2012, em que Lélis, inicialmente favorito, acabou derrotado por Carlos Amastha. Amastha iniciou a corrida eleitoral com apenas 1% das intenções de voto, mas conquistou uma vitória histórica com 49,65% dos votos válidos. Na eleição atual, Amastha, que anteriormente criticava a política tradicional, condenando a “velha política” nesta eleição ele apoia Eduardo Siqueira Campos.

“Relembrando, me vem à mente a triste história de 2012 com meu amigo Marcelo Lélis, então candidato à Prefeitura da Capital. A campanha dele estava bem encaminhada, mas, infelizmente, desandou”, afirmou Ataídes.