André Cavalari é anunciado secretário-executivo da Saúde e amplia representatividade de Dianópolis e do Sudeste no governo estadual

Por Redação

O governador eleito do Tocantins, Vicentinho Júnior, anunciou nesta terça-feira, 3 de novembro, André Cavalari como futuro secretário-executivo da Secretaria de Estado da Saúde. Com atuação profissional e política em Dianópolis, Cavalari integrará a equipe do novo governo a partir de janeiro de 2027, ao lado de Domingos Quirino de Freitas, anunciado para o comando da pasta.

A escolha projeta uma liderança jovem ligada à região Sudeste para uma das áreas mais importantes da administração estadual. Aos 35 anos, André chega à futura equipe com experiência na assistência pelo Sistema Único de Saúde (SUS), na gestão hospitalar e no Legislativo municipal. Sua indicação amplia a presença de representantes com trajetória em Dianópolis nos espaços de decisão do governo tocantinense.

Fisioterapeuta formado pela Universidade de Gurupi (Unirg), André Luís Nunes Cavalari é servidor efetivo de Dianópolis desde 2015. Sua trajetória inclui a coordenação do Centro Municipal de Reabilitação e a presidência do Conselho Municipal de Saúde, funções que aproximaram sua atuação das demandas dos pacientes, dos profissionais e da organização dos serviços públicos.

No município, também exerceu a função de secretário de Juventude, Esporte e Cultura e atuou como vereador. Em 2023, assumiu a direção-geral do Hospital Regional de Dianópolis, unidade que atende a população do Sudeste tocantinense. Posteriormente, presidiu a Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas, ampliando sua experiência na gestão e na formação de profissionais para o SUS.

Nas eleições de 2026, disputou uma vaga de deputado estadual e recebeu 3.629 votos. Desse total, 2.965 foram registrados em Dianópolis, onde foi o candidato mais votado para a Assembleia Legislativa. Embora não tenha conquistado uma cadeira, o resultado demonstrou sua base de apoio no município.

“Recebo essa missão com gratidão e muita responsabilidade. Minha caminhada na saúde começou perto das pessoas, ouvindo pacientes, acompanhando famílias e conhecendo os desafios de quem precisa do SUS. Levo comigo minhas raízes em Dianópolis e meu compromisso com o Sudeste, com a responsabilidade de trabalhar por todo o Tocantins. Agradeço ao governador eleito Vicentinho Júnior pela confiança. Nosso esforço será para transformar essa oportunidade em cuidado, respeito e resultados para a população”, agradeceu.

Para Dianópolis e os demais municípios do Sudeste, a indicação abre uma perspectiva de maior interlocução com a gestão estadual da saúde. A experiência de Cavalari no hospital regional e nos serviços municipais poderá contribuir para o debate sobre a capacidade de atendimento no interior e a integração entre as redes municipal e estadual.

A presença de uma liderança jovem com essa trajetória também acrescenta uma dimensão regional à composição da futura equipe. A partir de janeiro, André terá o desafio de somar sua experiência à condução de políticas de alcance estadual, em uma área na qual as decisões administrativas têm impacto direto na vida das famílias tocantinenses.