Aniversário de 55 anos de Guaraí reúne lideranças políticas de diferentes grupos e movimenta “start” rumo a 2026

da redação

A cidade de Guaraí festejou nesta quinta-feira seu 55º aniversário de emancipação política, com uma programação especial com a dupla Rio Nego e Solimões e presença expressiva de lideranças políticas do Tocantins que já fazem o corpo a corpo visando as eleições de 2026. Estiveram presentes a senadora Professora Dorinha, os deputados federais Alexandre Guimarães e Carlos Gaguim, além dos deputados estaduais Janad Valcari, Leo Barbosa, Olyntho Neto, Marcus Marcelo, Luciano Oliveira e Moisemar Marinho.

Também participaram prefeitos, vereadores e representantes de várias cidades da região centro-norte do estado. O clima festivo já mostra o início dos movimentos políticos que devem se intensificar nos próximos meses, com pré-candidaturas sendo ventiladas e alianças sendo costuradas nos bastidores.