Aniversário de Figueirópolis movimenta cenário político com presença de pré-candidatos à Câmara Federal e lideranças do Tocantins

da redação

A comemoração do aniversário de Figueirópolis, nesta segunda-feira (09), se transformou em ponto de encontro estratégico para pré-candidatos à Câmara Federal e lideranças políticas de todas as regiões do Tocantins. O evento serviu também como palco para o início do corpo a corpo de nomes que pretendem disputar uma vaga na Câmara dos Deputados em 2026. Entre os pré-candidatos à Câmara Federal que estiveram presentes e fizeram questão de circular pelo evento, conversar com moradores e lideranças locais, estão o secretário estadual da Educação, Fábio Vaz, a secretária da Saúde de Gurupi, Luana Nunes, o presidente do Ruraltins, Osires Damaso, Raul Guimarães, e o vereador de Palmas, Marcos Júnior.

O aniversário da cidade também contou com a presença de parlamentares com mandato, como os deputados Toinho Andrade, Alexandre Guimarães e Gutierres Torquato, além de prefeitos da região sul do Tocantins, reforçando a força política da cidade.