Antecipação da primeira parcela do 13º Salário mostra valorização dos servidores e planejamento financeiro da presidência da Câmara de Gurupi

Por Redação

O presidente da Câmara Municipal de Gurupi, vereador Ivanilson Marinho (PL), anunciou a antecipação da primeira parcela do décimo terceiro salário para os servidores do Legislativo. O pagamento foi realizado nesta quarta-feira, 30 de abril, como reconhecimento pelo empenho e dedicação dos colaboradores da Casa de Leis.

Esta iniciativa reflete o compromisso da gestão atual com um planejamento financeiro responsável e a valorização dos servidores, que desempenham um papel fundamental no funcionamento da instituição. Ivanilson destacou que a antecipação foi viável devido à organização e responsabilidade administrativa da equipe desde o início do mandato.

“Após reunião com nossa equipe técnica, estamos concretizando o pagamento da antecipação da primeira parcela do décimo terceiro salário. Este é um compromisso que assumimos e estamos cumprindo, visando reconhecer o trabalho de cada servidor”, afirmou o presidente.

Além disso, Ivanilson Marinho desejou um bom descanso aos servidores em virtude do feriado de 1º de maio, Dia do Trabalhador. “Desejo a todos um feliz Dia do Trabalhador, que se aproxima. Que este período seja uma oportunidade para pausa, reflexão e renovação das energias”, completou.