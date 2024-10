Ao rebate acusações, Josi Nunes considera “estratégia desesperada” para “criar um fato político negativo ao atacar a imagem GurupiPrev” 

Com a proximidade das eleições municipais, a equipe de campanha da prefeita Josi Nunes se manifestou contra o que chamam de “estratégia desesperada” por parte de Eduardo Fortes, um dos principais nomes da oposição. Em nota divulgada, a gestão de Josi Nunes condena a disseminação de informações falsas visando atacar o Instituto de Previdência de Gurupi, conhecido como GurupiPrev, destacando os avanços alcançados durante seu mandato. “ Houve um aumento de 75% nos pagamentos de benefícios no período de dezembro de 2020 a agosto de 2024, passando de R$ 1,7 milhão para R$ 3 milhões mensais. Isso reflete não apenas o crescimento natural da base de segurados, mas também a responsabilidade da gestão em garantir que todos os pagamentos fossem realizados de forma antecipada desde janeiro de 2021″, manifestou a candidata.

Por Redação

Segundo a atual administração, as acusações representam uma tentativa de criar um “fato político” às vésperas do pleito. A gestão sublinha que tais manobras buscam confundir a população ao trazer à tona questões já solucionadas.

Conforme a nota, durante a gestão de Josi Nunes, o GurupiPrev experimentou um crescimento significativo. O número de aposentados e pensionistas aumentou mais de 18%, passando de 666 em janeiro de 2021 para 789 atualmente. Paralelamente, os pagamentos mensais de benefícios quase dobraram, saltando de R$ 1,7 milhão para R$ 3 milhões, de dezembro de 2020 a agosto de 2024.

Além disso, as estratégias de investimento no Instituto resultaram em um expressivo aumento de quase 100% nos seus recursos, passando de R$ 102 milhões para aproximadamente R$ 200 milhões. Essa rentabilidade reflete uma gestão focada em solidez e sustentabilidade financeira.

Considera ainda que o reconhecimento da administração de Josi Nunes não se limita ao cenário local. Em setembro de 2024, o GurupiPrev foi premiado nacionalmente como destaque em Compensações Previdenciárias, em evento realizado em Goiânia (GO), organizado pela Consultoria Performance e certificado pelo Ministério da Previdência Social.

A nota encerra reafirmando o compromisso da prefeita com a transparência e responsabilidade, e se prontifica a refutar qualquer acusação infundada que venha a surgir. A equipe de Josi Nunes apela para que o debate eleitoral mantenha o respeito pela população de Gurupi e que a verdade prevaleça sobre táticas eleitoreiras.

NOTA À IMPRENSA

Faltando quatro dias para as eleições, a oposição, em mais um ato de desespero de Eduardo Fortes, espalha outra mentira contra a gestão da prefeita Josi Nunes. A tentativa é criar um fato político negativo ao atacar a imagem do Instituto de Previdência de Gurupi (GurupiPrev), ignorando os inegáveis avanços públicos e comprovados da administração de Josi Nunes.

Essa estratégia rasteira, que visa confundir a população, nada mais é do que trazer à tona assuntos já esclarecidos e resolvidos, “requentando” velhas histórias e tentando novamente enganar o povo. É evidente que Eduardo Fortes utiliza associações, entidades e grupos organizados para fazer acusações infundadas, com o objetivo de prejudicar uma gestão que está transformando a história de Gurupi.

A gestão de Josi Nunes proporcionou o crescimento no número de segurados, que passou de 666 aposentados e pensionistas, em janeiro de 2021, para 789 pessoas, representando um aumento superior a 18%. Além disso, houve um aumento de 75% nos pagamentos de benefícios no período de dezembro de 2020 a agosto de 2024, passando de R$ 1,7 milhão para R$ 3 milhões mensais. Isso reflete não apenas o crescimento natural da base de segurados, mas também a responsabilidade da gestão em garantir que todos os pagamentos fossem realizados de forma antecipada desde janeiro de 2021.

As estratégias de investimento da gestão resultaram em um aumento de quase 100% dos recursos do GurupiPrev, que passaram de R$ 102 milhões para quase R$ 200 milhões em 2024. Esse crescimento expressivo é prova da gestão prudente e voltada à segurança financeira, assegurando a solidez e a sustentabilidade do Instituto.

O GurupiPrev é referência e reconhecido nacionalmente. Em setembro deste ano, o Instituto recebeu uma premiação como Instituto de Previdência (RPPS) destaque em Compensações Previdenciárias no ano de 2024. A solenidade de premiação ocorreu em Goiânia (GO), promovida pela Consultoria Performance, certificadora do Ministério da Previdência Social.

Diante dos resultados positivos do GurupiPrev, é inadmissível que Eduardo Fortes insista em usar o nome do Instituto para tentar criar um fato político com base em mentiras. A população de Gurupi merece respeito, e a verdade deve prevalecer sobre táticas eleitoreiras que buscam apenas dividir e confundir. A gestão de Josi Nunes é transparente e responsável, e qualquer tentativa de atacar esses avanços será prontamente rebatida com os fatos.