Ao vivo na CDL: Debate em Gurupi, candidatos apresentam propostas ao vivo na TV Norte Tocantins

Por Wesley Silas

Neste momento acontece um importante debate eleitoral, promovido pela TV Norte Tocantins SBT. O evento é realizado no auditório da Câmara de Dirigentes Lojistas de Gurupi (CDL). Apesar dos três candidatos à Prefeitura terem convidados a presença sendo eles Cristiano Pisoni (PSDB), Eduardo Fortes (PSD) e Josi Nunes (UB), no último momento Eduardo Fortes comunicou sua desistência de participar do debate justificando insatisfação com o formato do debate, que considera “comprovadamente ineficiente para apresentação de propostas”.

Confira ao VIVO o debate transmitido pela TV Norte SBT: