Aparecida Coelho oficializa pré-candidatura à prefeitura de Rio dos Bois

da redação

A servidora pública Aparecida Coelho anunciou oficialmente sua pré-candidatura à Prefeitura de Rio dos Bois, ela terá o apoio do vice-governador Laurez Moreira e do deputado estadual Luciano Oliveira.

Presente no evento, o parlamentar endossou a pré-candidatura de Aparecida e reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento da região. “Contem comigo nessa jornada, estarei lado a lado com Aparecida, pois conheço a dedicação e o compromisso que ela tem e estarei trabalhando incansavelmente para o progresso de Rio dos Bois e a qualidade de vida de seus cidadãos”, disse Luciano.