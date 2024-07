Após denúncias, Juarez Moreira é desligado do gabinete de Dorinha, senadora presidente do partido de Josi; “uma família cuidando da outra”, alfineta Pisoni

da redação

Dados da Transparência do site do Senado Federal mostram que Juarez Moreira (PDT), pré-candidato a vice-prefeito de Eduardo Fortes (PSD) em Gurupi, recebia, até junho, quase R$ 12 mil em cargo comissionado no gabinete da senadora Dorinha. A senadora é presidente do diretório estadual do partido União Brasil (UB), ao qual a prefeita e pré-candidata à reeleição em Gurupi, Josi Nunes, está filiada. Para o também pré-candidato ao Executivo de Gurupi, Cristiano Pisoni (PSDB), é mais uma evidência de que só há um mesmo grupo político em Gurupi. “Primeiro, a irmã da Josi no gabinete do Eduardo. Agora, o vice do Eduardo e filho do vice-governador no gabinete da senadora que apoia a Josi. Adversário político não é inimigo, mas no caso deles, parecem compadres e comadres”, declarou Cristiano.

A denúncia sobre o cargo circulou em grupos de Whatsapp e foi mencionada em matéria por Pisoni, que já exigiu explicações aos pré-candidatos sobre os fatos. “Há mais de dez anos Gurupi é liderada pelo mesmo grupo. Sempre as mesmas pessoas, que só mudam de cargo ou passam a cadeira para filhos, sobrinhos e não deixam lideranças novas entrarem na disputa. Olha esse exemplo: um contrata o parente do outro, um presta favores ao outro, e as pequenas ações pelo povo são a ponta do iceberg, que só maquia essa troca de favores políticos, de “poder pelo poder”. Essa é a opinião de Cristiano, que dias atrás levantou dados de um caso parecido, em que Gleizeane Braga Nunes, a irmã de Josi Nunes, aparece desde 2022 lotada no gabinete do então 4º secretário da Aleto, deputado Eduardo Fortes.

Cristiano criticou ainda a reação de Fortes sobre as informações que tem levantado: “Para o Fortes, essas informações que eu mostro para o povo não passam de fuxico, segundo ele. Então, nós vamos ter que mudar o nome dos Portais da Transparência da Assembleia Legislativa e do Senado Federal para “Portais do Fuxico”, já que está tudo lá, para qualquer pessoa verificar.

Não estou inventando nada”, defendeu Pisoni, que pede aos eleitores que analisem os currículos dos pré-candidatos e tirem suas próprias conclusões: “A prefeitura é como uma grande empresa pública que entrega serviços a uma população inteira. Ninguém melhor que um gestor de formação e experiência para gerenciá-la, e eu sou esse gestor”, declarou.