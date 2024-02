Após desistência de pré-candidato a prefeito, PT de Palmas estuda possibilidade de apoiar Roberta Tum

da redação

O PT que tinha o nome do empresário João Hélder Vilela para concorrer a prefeitura de Palmas, recebeu a desistência da disputa por parte do ex-pré-candidato na semana passada. O partido estuda colocar outro nome dos seus quadros, ou apoiar a jornalista Roberta Tum (PCdoB) como opção do grupo, tese que já alcança apoiadores dentro da sigla. “Acho que o nome pode ser o da Roberta. Minha defesa é que o PT concentre seus quadros na tarefa de eleger vereadores”, tem dito nos bastidores o ex-senador Donizeti Nogueira.

O jornal Folha de S.Paulo trouxe reportagem na última quinta-feira, 1º de fevereiro, em que exibe entre os nomes que vão à disputa em Palmas pela prefeitura da Capital, a jornalista Roberta Tum, presidente do PC do B e pré-candidata da Federação Brasil da Esperança na Capital.