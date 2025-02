Após disputa eleitoral em 2024, Fortes e Josi selam união política e deputado anuncia emenda para cidade

da redação

Após a intensa disputa eleitoral de 2024, o deputado estadual Eduardo Fortes e a prefeita de Gurupi, Josi Nunes, demonstraram um novo momento de união política em prol da cidade. Nesta segunda-feira (17), Fortes anunciou a destinação de uma emenda parlamentar no valor de R$ 1 milhão para investimentos na agricultura familiar e na saúde do município. A reaproximação entre os dois líderes políticos acontece após um cenário eleitoral acirrado, no qual Fortes foi derrotado por Josi na disputa pela Prefeitura de Gurupi. Agora, ele destaca a importância de deixar as divergências para trás e focar no desenvolvimento da cidade.

“Política passa e agora devemos pensar em prol de Gurupi”, afirmou o deputado ao anunciar o recurso. A prefeita Josi Nunes celebrou o compromisso firmado e ressaltou que qualquer apoio voltado para melhorar a qualidade de vida da população será bem-vindo. “Nosso foco sempre será Gurupi. E parcerias como essa fortalecem ainda mais nossas ações pela cidade”, disse.