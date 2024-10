Após eleições, prefeito de Paraíso, Celso Morais, se reúne com governador Wanderlei Barbosa

da redação

Após a sua reeleição histórica em Paraíso do Tocantins, onde foi o prefeito mais votado da história da cidade, Celso Morais (MDB) visitou o governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) nesta semana e destacou a importância do diálogo e da moderação na política, afirmando que a reunião foi marcada por uma troca de ideias e pelo respeito às divergências.

“Fui recebido pelo governador Wanderlei Barbosa. O diálogo sempre é o melhor caminho. A política se faz com diálogo, com respeito à divergência, ponderação e moderação”, disse Celso Morais, em referência ao encontro que, segundo ele, abre portas para futuras parcerias entre o município de Paraíso e o governo do Tocantins.