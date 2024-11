Após término do período eleitoral, deputado Eduardo Fortes segue com projeto da Horta Comunitária em Sucupira

Por Redação

O deputado estadual Eduardo Fortes anunciou a retomada do projeto da Horta Comunitária em Sucupira, que distribui hortaliças, frutas e verduras frescas para as famílias carentes da região. O projeto, que havia sido interrompido durante o período eleitoral, retorna com o objetivo de garantir o acesso de moradores a alimentos saudáveis e de qualidade. A iniciativa tem sido uma importante fonte de apoio para muitas famílias da comunidade.

Creuza Morais, uma das beneficiadas, expressou sua alegria com a retomada do projeto. “É uma grande felicidade poder receber essas doações. A horta comunitária tem sido uma grande ajuda e será de grande valor para todos nós”, disse Creuza, destacando a importância das hortaliças e frutas para o cotidiano da sua família.

O deputado Eduardo Fortes enfatizou que a reativação da horta é uma demonstração do compromisso do seu mandato com a melhoria da qualidade de vida da população de Sucupira. Ele afirmou que a ação continuará a atender as famílias mais necessitadas, proporcionando alimentos frescos e contribuindo para a segurança alimentar na região. A expectativa é que o projeto se amplie e beneficie ainda mais pessoas nos próximos meses.