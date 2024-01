Araguaçu: Empresário Stteferson Camargo anuncia pré-candidatura a prefeito

Da redação

Em Araguaçu, o empresário Stefferson Camargo anunciou em vídeo sua pré-candidatura a prefeito.

Na gravação, explica ter tomado a decisão porque ele e a sua família são nascidos e criados na cidade. Stefferson lembrou ter experiência de mais de 30 anos como administrador de empresa e que também já foi secretário da Saúde, da Administração e de Finanças da prefeitura.

“Pude contribuir com grandes melhorias para o nosso município, me sinto preparado e com experiência para administrar a nossa querida Araguaçu”, garantiu, afirmando por fim: “Acima de um político, sou um administrador com experiência que pode trazer ainda mais melhorias para o nosso município”.