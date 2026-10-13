AVECOM e Emissoras de comunicação realizam debate de 2º turno entre Dorinha e Vicentinho Júnior no Tocantins

Por Redação Portal Atitude

Os candidatos ao Governo do Tocantins no segundo turno das Eleições 2026, Professora Dorinha Seabra e Vicentinho Júnior, têm encontro marcado em um debate promovido por um pool de veículos de imprensa no dia 15 de outubro, às 19h. A iniciativa reúne a Associação dos Veículos de Comunicação do Tocantins (AVECOM), a TV Record News, a Rede Hits FM e a Federação das Associações de Rádios Comunitárias do Estado do Tocantins (FARCOM). O confronto direto visa apresentar as propostas dos concorrentes aos eleitores tocantinenses antes da votação.

Transmissão e alcance estadual

A transmissão será realizada de forma simultânea por televisão, rádio e internet. A TV Record News exibirá o sinal de vídeo, enquanto a transmissão sonora ficará a cargo das emissoras da Rede Hits FM e das rádios comunitárias integradas à FARCOM. A cobertura digital será veiculada pelos portais de notícias filiados à AVECOM. A organização informou que a presença dos dois candidatos no estúdio está confirmada.

Formato do confronto e diretrizes

O formato foi planejado para assegurar a igualdade de tempo nas exposições de ambos os postulantes ao Executivo estadual. A programação inclui blocos destinados ao confronto direto sobre temas administrativos centrais do estado, como saúde, infraestrutura, segurança e educação, além de momentos dedicados às considerações finais.

Peso estratégico

A formação de uma rede unificada entre TV aberta, rádios comerciais, emissoras comunitárias e portais digitais reflete a fragmentação e a grande extensão territorial do eleitorado no Tocantins. No contexto decisivo do segundo turno, a capacidade de comunicação direta com o eleitorado do interior ganha peso estratégico. Em disputas acirradas, embates sem mediação intermediada por propaganda partidária gravada tendem a testar a consistência dos programas de governo e o preparo dos candidatos perante imprevistos.