Bancada Federal do Tocantins discute prioridades de recursos com prefeitos e vereadores em Brasília

da redação

Em uma reunião realizada em Brasília, prefeitos e vereadores do Tocantins se encontraram com membros da bancada federal para debater a destinação de recursos do orçamento. A pauta principal foi a aplicação eficiente dos investimentos em áreas prioritárias, com destaque para a saúde e outras necessidades essenciais dos municípios.

O encontro reuniu líderes municipais de diversas regiões do estado, que apresentaram demandas específicas de suas comunidades. A interação direta com os representantes federais permitiu uma troca de informações e prioridades para o fortalecimento do desenvolvimento regional.

Compromisso com o desenvolvimento

Durante a reunião, o senador Eduardo Gomes destacou o compromisso da bancada em atender às necessidades locais.