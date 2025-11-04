Bancada Federal do Tocantins se reúne com governador para discutir emendas e recursos

da redação

A bancada federal do Tocantins, coordenada pela senadora Professora Dorinha, está com uma agenda intensa nesta terça-feira, 4, com foco em articulações sobre emendas e recursos federais. Todos os parlamentares federais estão convocados a participar das agendas.

A primeira reunião está marcada para às 14h30 com o governador Laurez Moreira, quando ele e sua equipe apresentarão dados sobre as dívidas do Estado em busca de ajuda. Este é o primeiro encontro oficial do governador com toda a bancada federal junta, e é esperado que sejam discutidas estratégias para obter recursos federais para o Estado.

A senadora Professora Dorinha, coordenadora da bancada, está liderando os esforços para garantir que os interesses de Tocantins sejam representados e que os recursos necessários sejam obtidos para impulsionar o desenvolvimento do Estado.