Bons exemplos nas Eleições 2024: idosa e jovem ensinam que votar é estar ciente do dever democrático

Desde o primeiro voto até o voto experiente, mais de 978 mil eleitores foram às urnas neste domingo, 6.

O exercício pleno do voto é, não apenas um direito das cidadãs e cidadãos, mas também um meio de manter e conquistar outros direitos em prol de uma sociedade melhor, com igualdade e equidade para todos. Votar é estar ciente de um dever democrático, imbuído da responsabilidade que é comparecer às urnas e contribuir com uma escolha que irá mover a comunidade pelos próximos quatro anos.

Nas eleições deste ano, eleitoras e eleitores escolhem seus representantes para as prefeituras e câmaras municipais. Será o trabalho que os moradores mais verão de perto, por isso a importância para cada um dos municípios é ainda maior. No Tocantins, 978.712 pessoas foram às urnas neste domingo, 6, em 910 locais de votação instalados nas 139 cidades do estado.

Amor à democracia

O voto é facultativo para idosos acima de 70 anos, mas a dona Maria Nair Rocha, de 83, não falta uma eleição. “Eu não sou obrigada, mas exerço o meu voto de coração”, disse a senhora, que foi votar no Colégio Presbiteriano Mackenzie acompanhada da neta, Sofia, de 24. “Para mim é importante pois para a sociedade, é colocar uma pessoa de prestígio para nos representar, não abro mão disso”, finalizou dona Maria.

Por outro lado, o voto também é facultativo para adolescentes de 16 e 17 anos. No entanto, a estudante Daniela Borges, 17, compareceu à urna pela primeira vez, bastante ansiosa pelo momento. “Fiquei meio nervosa, dá um medo de esquecer o número na hora de votar”, riu. A adolescente também fez questão de pontuar o uso do aplicativo e-Título. “É mais fácil, mais rápido, está no celular, gostei muito do app”, disse.

Mudança de cenários

A jornalista Yane Ulisses se animou para o dia da votação e ressaltou a participação feminina e diversa na política. “Acho importante que as pessoas participem, votem, para que a gente mude o cenário das minorias representativas e comece a eleger mais mulheres, mais representantes diversos para cuidar da nossa cidade e assim melhorar a vida de quem precisa”, expressou.