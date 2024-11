Câmara de Figueirópolis recebe nota máxima e Selo Diamante por qualidade em transparência pública

Por Redação

A Câmara Municipal de Figueirópolis conquistou uma importante marca ao receber nota 100 no índice de transparência pública em seu portal. Com isso, a instituição foi agraciada com o Selo Diamante, a maior classificação concedida pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) por meio do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP).

A entrega do Selo Diamante foi anunciada durante o Encontro Nacional dos Tribunais de Contas (ENTC), realizado nesta quarta-feira, 13, na cidade de Foz do Iguaçu (PR). O presidente da Câmara, Sanderley Ramos, expressou sua satisfação com a conquista: “Esse reconhecimento é o reflexo do nosso compromisso, de todos os vereadores e servidores da Casa, em manter a transparência e a boa governança. Estamos dedicados a fornecer informações claras e acessíveis aos cidadãos, permitindo que acompanhem e fiscalizem nossos atos e contas públicas”, avaliou.

A avaliação da Atricon considera a qualidade dos portais de órgãos públicos, levando em conta a completude e a atualização das informações disponíveis. A Câmara de Figueirópolis tem trabalhado arduamente para garantir que sua plataforma esteja sempre em conformidade com as melhores práticas de transparência, favorecendo, assim, o controle social e o engajamento da população.

Esse reconhecimento reforça a importância da transparência na administração pública e destaca o esforço contínuo da Câmara de Figueirópolis em promover uma gestão aberta e responsável. A conquista do Selo Diamante é motivo de orgulho para a cidade e um incentivo para que outros órgãos sigam o mesmo caminho em prol da transparência e do acesso à informação.

Os dados detalhados poderão ser consultados na página do Radar da Transparência.